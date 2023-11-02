كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

نجح علماء في جامعة تشونج أنج في كوريا الجنوبية، في ابتكار بدلة خارجية خفيفة للغاية لمساعدة العدائين على قطع مسافات قصيرة بشكل أسرع، تزن 2.5 كيلوجرام، لكنها تساعد الشخص العادي على قطع مسافة 200 متر أسرع مقارنة من قطع نفس المسافة بدون البدلة.

وحدة تزويد بالطاقة وكابلات

وأوضح جونيونج مون، الأستاذ في الجامعة، والباحث الرئيسي في الدراسة: «ما يميز هذه البدلة الخارجية هو تصميمها البسيط، إذ تتكون من حقيبة ظهر تحتوي على وحدة تزويد بالطاقة وكابلات تمتد من الوحدة إلى الوركين وأسفل كل فخذ، وعندما يخطو مرتديها خطوة، ينقبض الكابل المرفق، ويدفع الساق الخلفية للأمام بشكل أسرع من المعتاد، وتتميز أيضًا بعدد من المستشعرات وجهاز حاسوب يحلل مشية مرتديها ومزامنة خطواته مع البدلة».

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وبهدف اختبار البدلة، ارتدى عداؤون هواة، البدلة وقطعوا مسافة 200 متر ركضًا، ثم قطعوا نفس المسافة بدون البدلة؛ وأظهرت النتائج، أن البدلة ساعدت العدائين على توفير وقتهم بمقدار 0.97 ثانية، وهو ما قد لا يبدو كثيرًا ولكنه في الواقع هامش كبير جدًا للعدو السريع، يخطط الباحثون الآن لاختباره مع العدائين المحترفين.