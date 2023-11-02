الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

كشفت تجربة جديدة أن الملصقات التحذيرية الرسومية، مثل المستخدمة على عبوات السجائر، يمكن أن تقلل من استهلاك اللحوم.

تقليل اختيار اللحوم

وتبين لفريق البحث من جامعة دورهام البريطانية أن استخدام صور بيانية أو توضيحية إلى جانب النص قلل من اختيار وجبات اللحوم، بنسبة 7 إلى 10%.

ووفق "هيلث داي"، شارك في التجربة 1001 من البالغين الذين يتناولون اللحوم، قسّموا إلى 4 مجموعات، وتم عرض صور للوجبات الساخنة التي قد يشتريها الأشخاص في المقصف.

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ملصق تحذير صحي

وقد احتوت صور قائمة الطعام المقترحة على ملصق تحذير صحي، أو ملصق تحذير مناخي، أو ملصق تحذير من الوباء، أو بدون ملصق.

وعلى سبيل المثال فهذه الوجبات: مخبوزات معكرونة اللحم، ومخبوزات معكرونة السمك، ومخبوزات المعكرونة النباتية، ومخبوزات المكرونة النباتية.

وفريق البحث طلب من المشاركين اتخاذ 20 قرارًا منفصلًا بشأن خيارات الوجبات المختلفة.

الملصقات المثيرة للقلق

كما سألوا المشاركين عن مدى تصديقهم للملصقات المثيرة للقلق ومصداقيتها. وتم قياس النوايا المستقبلية لشراء خيارات الوجبات وتناولها، وكذلك مدى جاذبية الوجبات.

ولفت المشاركون أيضًا إلى مدى دعمهم للمسميات المختلفة إذا تم تنفيذها كسياسة.

وبالإضافة إلى تأثير ملصق التحذير الصحي، تبين أن استجابة المشاركين لملصق التحذير المناخي أيضًا.

الإفراط في تناول اللحوم

من جانبها، قالت الدكتورة ميليكا فاسيليفيتش المشرفة على الدراسة: "نحن نعلم بالفعل أن تناول الكثير من اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء والمعالجة، مضر بالصحة ويساهم في الوفيات".

وأوضحت أن "إضافة ملصقات تحذيرية إلى منتجات اللحوم يمكن أن يكون إحدى الطرق للحد من هذه المخاطر على الصحة والبيئة".