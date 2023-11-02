الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

ملصق تحذير من أكل
ملصق تحذير من أكل اللحوم، فيتو

كشفت تجربة جديدة أن الملصقات التحذيرية الرسومية، مثل المستخدمة على عبوات السجائر، يمكن أن تقلل من استهلاك اللحوم.

تقليل اختيار اللحوم

وتبين لفريق البحث من جامعة دورهام البريطانية أن استخدام صور بيانية أو توضيحية إلى جانب النص قلل من اختيار وجبات اللحوم، بنسبة 7 إلى 10%.

ووفق "هيلث داي"، شارك في التجربة 1001 من البالغين الذين يتناولون اللحوم، قسّموا إلى 4 مجموعات، وتم عرض صور للوجبات الساخنة التي قد يشتريها الأشخاص في المقصف.

Advertisements

ملصق تحذير صحي

وقد احتوت صور قائمة الطعام المقترحة على ملصق تحذير صحي، أو ملصق تحذير مناخي، أو ملصق تحذير من الوباء، أو بدون ملصق.

وعلى سبيل المثال فهذه الوجبات: مخبوزات معكرونة اللحم، ومخبوزات معكرونة السمك، ومخبوزات المعكرونة النباتية، ومخبوزات المكرونة النباتية.

وفريق البحث طلب من المشاركين اتخاذ 20 قرارًا منفصلًا بشأن خيارات الوجبات المختلفة.

الملصقات المثيرة للقلق

كما سألوا المشاركين عن مدى تصديقهم للملصقات المثيرة للقلق ومصداقيتها. وتم قياس النوايا المستقبلية لشراء خيارات الوجبات وتناولها، وكذلك مدى جاذبية الوجبات.

ولفت المشاركون أيضًا إلى مدى دعمهم للمسميات المختلفة إذا تم تنفيذها كسياسة.

وبالإضافة إلى تأثير ملصق التحذير الصحي، تبين أن استجابة المشاركين لملصق التحذير المناخي أيضًا.

الإفراط في تناول اللحوم

من جانبها، قالت الدكتورة ميليكا فاسيليفيتش المشرفة على الدراسة: "نحن نعلم بالفعل أن تناول الكثير من اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء والمعالجة، مضر بالصحة ويساهم في الوفيات".

وأوضحت أن "إضافة ملصقات تحذيرية إلى منتجات اللحوم يمكن أن يكون إحدى الطرق للحد من هذه المخاطر على الصحة والبيئة".

حسام موافي يحذر مرضي الكبد من تناول اللحوم لهذا السبب (فيديو)

ما حكم تناول اللحوم المخبرية المستزرعة والمستنبتة في المختبرات؟ الإفتاء تجيب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الملصقات التحذيرية الرسومية عبوات السجائر استهلاك اللحوم جامعة دورهام البريطانية تحذير مناخي تحذير صحي

مواد متعلقة

حسام موافي يحذر مرضي الكبد من تناول اللحوم لهذا السبب (فيديو)

ما حكم تناول اللحوم المخبرية المستزرعة والمستنبتة في المختبرات؟ الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

كواليس مكالمة الخطيب مع رضا سليم بعد إصابته في الكتف

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

مراد منير: تعاونت مع الكينج 18 عاما بدون خلاف واحد.. فخور بأولادي ولا تشغلني انتقادات «أبناء العاملين»

Advertisements

منوعات

المزيد

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

شاهد لحظة تعثر الملك، خبيرة لغة الجسد تعلق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

عالم بالأزهر: آيات خلق الإنسان كانت سببا في إسلام كثير من العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية