الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

بطل من ذهب، وكيل شباب الدقهلية تكرم عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة بدكرنس (صور)

تكريم عبد اللطيف
تكريم عبد اللطيف منيع بطل المصارعة، فيتو

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، البطل المصري عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، خلال الاحتفالية المقامة بمركز شباب ميت رومى التابع لإدارة شباب دكرنس.

وذلك بعد حصوله برونزية العالم في صربيا والوصول إلى أولمبياد باريس، وعلى ذهبية الألعاب العالمية القتالية في الرياض، ضمن منافسات المصارعة الرومانية لوزن -130 كجم بعد فوزه في النهائي على بطل العراق بعدم التكافؤ 9-0.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، وأحمد منصور، ومحمد حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت رومى، ومحسن عبد العظيم وانسانية عرفة، وناجى غباشي المدير التنفيذى بمركز شباب ميت رومي، ورؤساء مجالس الإدارات بمراكز الشباب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة دكرنس.

ومن جانبها أعربت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن خالص تقديرها واعتزازها بتحقيق البطل المصري عبد اللطيف منيع نتائج مميزة في رياضة المصارعة، مشيرة إلى أن النجاحات الرياضية التي يحققها الرياضيون المصريون تعكس التفاني والمثابرة التي يبذلونها في تطوير مهاراتهم، وتحقيق تفوقهم الرياضي، كما أعربت عن ثقتها الكاملة في قدرة المصارعين المصريين على تحقيق نتائج مشرفة دائما  لتحقيق النجاح في البطولات الدولية.

وأكد الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، على ثقته الكاملة في قدرات البطل عبد اللطيف منيع، متمنيا له التوفيق والسداد في تحقيق الإنجاز بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب القتالية بالسعودية.

وأوضح  مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

ومن جانبه، قدم اللاعب عبد اللطيف منيع الشكر والتقدير للقائمين على المنظومة  علي دعمهم الكامل، مشيرًا الي ان التواصل مع اللاعب له بالغ الأثر في ما يتم تحقيقه من إنجازات، ويرفع من الروح المعنوية والوطنية لكافة اللاعبين خلال المشاركات علي كافة المستويات.

وفي ختام التكريم، قام  محمد حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت رومى،  بتقديم درع التكريم للبطل المصري عبد اللطيف منيع، معبرًا عن تمنياته بمزيد من النجاح والتألق في مشواره الرياضي.

يأتي هذا التكريم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومجدى عبد السلام  مدير عام  إدارة شباب دكرنس.

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