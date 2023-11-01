الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

الشباب والرياضة بالإسماعيلية تطلق  الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية (صور)

جانب من فعاليات الحملة،
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية، تحت شعار(شارك الكلمة كلمتك) الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية.  

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رعاة الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية 

وتقام الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت رعاية كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة، وراندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع وسامى عبد الحليم  مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية. 
 

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جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

فعاليات حملة المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية 

وشهدت فعاليات الحملة التي انطلقت من مركز شباب الشيخ زايد النموذجي، عدة مناقشات شارك فيها كل من الأستاذ الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب وأستاذ علم الاجتماع السياسى، والأستاذة الدكتور سلوى فراج أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس.  

جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

مشاركة الشباب في الحياة السياسية 

وتناول الحضور مشاركة الشباب والفتيات السياسية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذا تشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة السياسية ونشر الوعى والتثقيف السياسي لهذا الاستحقاق الهام. 
 

جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

 وكانت  وزارة الشباب والرياضة، أطلقت من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، أولي فعاليات  الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية  لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة في 5 محافظات [الشرقية، الجيزة، الوادي الجديد، بني سويف، سوهاج]، والتي تحمل شعار  "شارك ٠٠ الكلمة كلمتك"، بمشاركة 2000 شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة. 

جانب من فعاليات الحملة، فيتو
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

وتضمنت فعاليات الانطلاقة الأولي الحديث حول:" مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشابة في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركيز أساسية لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة".

 

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