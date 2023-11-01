اخبار الاقتصاد اليوم.. البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة.. وننشر التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.



البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عند 5.25 و5.50 %.

جاءت بيانات التوظيف الأولية ضعيفة هذة المرة، أي أقل من توقعات الخبراء، وأقل من المستويات المسجلة في القراءة السابقة، لتحفز الفيدرالي نحو إنهاء سياسة التشديد النقدي الفترة القادمة، الأمر الذي يدعم هبوط الدولار من ناحية، وارتفاع الذهب من ناحية أخرى.

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وتزيد أهمية بيانات التوظيف الصادرة اليوم، وذلك لأنها تعطي لمحة عامة عن خطوة الفيدرالي في الاجتماعات القادمة، حيث إنه إذا جاءت البيانات إيجابية يحفز ذلك الفيدرالي الحفاظ على سياسة التشديد النقدي باعتبار أن الاقتصاد ما زال بصحة جيدة، والعكس صحيح، إذا جاءت البيانات سلبية قد يحفز ذلك الفيدرالي نحو التهدئة باعتبارها علامة على تباطؤ الاقتصاد الذي يؤدي لانخفاض التضخم.

كما قلص مؤشر الدولار بعضًا من مكاسبه فور صدور البيانات، فيما يحاول الذهب الارتفاع الذهب بعدما كان متراجعًا، وأفاد تقرير التوظيف الصادر عن ADP بأن الاقتصاد أضاف 113 ألف وظيفة فقط عن شهر أكتوبر، فيما توقع الخبراء إضافة 150 ألف وظيفة.

مصرفا قطر والإمارات المركزيان يثبتان سعر الفائدة



قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها في عمليات الإيداع والإقراض، تزامنا مع قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء 1-11-2023، مع استمرار التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

وأعلن مصرف قطر المركزي، تثبيت معدل الفائدة باجتماعه اليوم، ليكون سعر الفائدة على الإيداع عند مستوى 5.75%، والإقراض عند مستوى 6.25% وإعادة الشراء عند مستوى 6%.

وقرر ايضا مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، وذلك تماشيا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدلات أسعار الفائدة خلال اجتماعه القائم في شهر نوفمبر الجاري.



الجريدة الرسمية تنشر التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل



كشفت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر فى 30 اكتوبر 2023 بشأن قانون رقم 175 لسنة 2023، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، ويستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وتضمن القرار:

للشريحة الأولى: والتى لا يتجاوز صافى الدخل 600 ألف جنيه

أن يكون سعر الضريبة صفر فى حال كان الدخل يتراوح ما بين جنيه إلى 30 ألف جنيه.

يكون سعر الضريبة 10% للدخل الذى يتراوح ما بين 30 إلى 45 ألف جنيه،

يكون سعر الضريبة 15% للدخل الذى يتراوح ما بين 45 إلى 60 ألف جنيه

ويكون سعر الضريبة 20% للدخل أكثر من 60 إلى 200 ألف جنيه.

وتكون سعر الضريبة 22.5% للدخل أكثر من 200 إلى 400 ألف جنيه

ويكون سعر الضريبة 25 % لما يزيد على 400 ألف جنيه

الشريحة الثانية: فى حال تراوح صافى الدخل بين 600 إلى 700 ألف جنيه.

تكون سعر الضريبة 10% للدخل الذى يتراوح بين جنيه إلى 45 ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 15% للدخل أكثر من 45 إلى 60 ألف جنيه

بكون سعر الضريبة 20% للدخل اكثر من 60 إلى 200 ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 22.5% للدخل لكثر من 200 إلى 400 ألف جنيه

ويكون سعر الضريبة 25 % لما يزيد عن 400 ألف جنيه

الشريحة الثالثة: فى حال تجاوز صافى الدخل بين 700 الف ولم يتجاوز 800 ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 15% للدخل الذى يبدا من جنيه إلى 60 ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 20% للدخل اكثر من 60 إلى 200 ألف جنيه

يكون سعر الضريبة 22.5% للدخل أكثر من 200 إلى 400 ألف جنيه

ويكون سعر الضريبة 25 % لما يزيد عن 400 ألف جنيه

ارتفاع أسعار المشروبات الشتوية بالأسواق

أسعار المشروبات الشتوية في الأسواق، يفضل المصريون مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء تناول العديد من المشروبات الساخنة، التي على رأسها السحلب والحلبة المطحونة أو المُغات، إضافة إلى الدوم والكركدية والحلبة الحصى، والعرقسوس.

يقول أحد التجار خلال جولة ميدانية قامت بها «فيتو» إن المشروبات في مصر موسمية، إذ تشتهر تناول عدة مشروبات في شهر رمضان، بخلاف المشروبات التي يفضل تناولها على مدار العام.

وأشار إلى أن السحلب يأتي على رأس المشروبات المفضلة للمصريين خلال فصل الشتاء، حيث يزيد الإقبال عليه بالشراء.

وأوضح أن هناك عدة أنواع من الكركديه نيجيري وسوداني وأسواني، في المناطق الشعبية يفضلون الكركديه الأسواني، لكن المناطق الراقية يفضلون المستورد، سعر الكركديه الأسواني يبدأ من 170 جنيهًا إلى 200 جنيه، وكان سعره في السابق لا يتخطى الـ 100 جنيه.

البورصة تخسر 16 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم



هبطت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.520 تريليون جنيه، لتخسر 16 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند مستوى 22422 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 27457 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% عند مستوى 9532 نقطة.



كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 4400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 5666 نقطة.

أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024 خلال شهر نوفمبر



سيارات شيري، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري عن أسعار سيارات شيري داخل السوق المحلي شيري تيجو 7 موديل 2024، بالتزامن مع مطلع نوفمبر الجاري لعام 2023، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الشحن على السيارات وزيادة الطلب ونقص المعروض داخل السوق المحلي



يصل سعر أول فئة 830 ألف جنيه بدلًا من 790 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



يصل سعر ثاني فئة 890 ألف جنيه بدلًا من 850 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



زودت سيارات بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 145 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة في الدقيقة.

وتحمل السيارة خزان وقود سعة 57 لتر وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 سرعات مع جر أمامي. وتزود السيارة بتعليق أمامي ماكفرسون وحلفي مستقل متعدد الوصلات.



مواصفات وسائل أمان شيري تيجو 7

فرامل مهواة في الامام

وأقراص صلبة في الخلف.

عجلات ألومنيوم 18 بوصة وباور ستيرينج EPS.