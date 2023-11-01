أول قرار ضد عامل متهم بالتعدي على ابنته في التبين
قررت النيابة العامة في القاهرة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي جنسيا على ابنته بمنطقة التبين.
كان قسم شرطة التبين قد تلقى بلاغا من فتاة في المرحلة الثانوية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل والدها أثناء نومها.
وأفادت المجني عليها خلال البلاغ أنها كانت تقيم بصحبة والدتها بعد انفصالها عن والدها، بمحافظة الشرقية، ولكن حدث خلافات بينها وبين والدتها، وقررت الذهاب لوالدها، ولكنها فوجئت به يعتدي عليها جنسيا أثناء النوم، وعندما شعرت به واستيقظت قام بإجبارها على إمضاء إيصالات أمانة لتهديدها بها في حال أبلغت عنه الشرطة.
وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات أمكن التوصل لصحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.
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