حملات مكثفة تستهدف إزالة الإعلانات المخالفة والعشوائية من شوارع الدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية استمرار الزيارات الميدانية على الطبيعة للشوارع والميادين بالمراكز والمدن من خلال ادارة الاعلانات بالمحافظة لاختيار أماكن ملائمة لتنفيذ إعلانات بها حرصا علي تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

حملات مكثفة، فيتو

وتشهد المحافظة استمرار الحملات المكثفة لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين من خلال لجنة الإعلانات بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

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وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين لتحسين المظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين بالمدن وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات إعلانية

ففي الدقهلية نظمت الإدارة العامة للاعلانات بالمحافظة بإشراف المحاسب محمد البدوي مدير عام الإدارة، زيارات ميدانية علي الطبيعة للشوارع والميادين بالمراكز والمدن من خلال إدارة الإعلانات بالمحافظة لاختيار أماكن ملائمة لتنفيذ إعلانات بها حرصا على تحسين الصورة البصرية للمواطنين..

وفي ذات السياق استمرت أعمال الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

حملات إعلانية، فيتو

هذا وقد أوضح التقرير الذي عرضه مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة أنه تمت المعاينة علي الطبيعة لعدد من الأماكن لتنفيذ إعلانات بها بالشوارع والميادين بمركز ومدينة ميت غمر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر وبمشاركة مسئولي إدارة الإعلانات بالمحافظة وبرئاسة مركز ومدينة ميت غمر واستهدفت الزيارة اختيار أماكن مناسبة بالشوارع والميادين الرئيسية لوضع الإعلانات بها من خلال طرح حق استغلال تلك المواقع الإعلانية بمزايدة علنية عامة، وذلك في إطار خطة المحافظة في هذا الشأن.

وأضاف مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة أنه تم أيضا تنفيذ أعمال إزالة عدد 20 إعلانا من الاعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة بالتنسيق مع الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة وبمشاركة الأستاذ طارق جاد نائب رئيس الحي والأستاذ راضي العدوي مدير الإعلانات برئاسة حي شرق المنصورة وتم التحفظ على الإعلانات التي تم إزالتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا لاشتراطات لائحة الإعلانات المقررة..

ويذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

وكان محافظ الدقهلية قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.