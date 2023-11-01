5 أشخاص يعذبون عاطلا حتى الموت لاعتقادهم بسرقة تروسيكل في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 5 أشخاص عذبوا عاطلا حتى الموت لاعتقادهم بسرقة تروسيكل في المنوفية.





تلقي مركز شرطة بدر بلاغا بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقليوبية وأن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالمنوفية.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "ماسورة حديدية" لإتهامهم له بسرقة مركبة "تروسيكل" خاصة بإثنين من المتهمين وإصطحبوه عنوة من محل إقامته مُستقلين مركبة "تروسيكل" ملك أحدهم وتوجهوا به لمحل إقامتهم بالمنوفية إلا أنهم إكتشفوا وفاته فقاموا بالتخلص منه بإلقائه بمكان العثور وأرشدوا عن (التروسيكل والأداة المستخدمين فى الواقعة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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