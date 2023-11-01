الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 6 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

إصابة 6 اشخاص إثر
إصابة 6 اشخاص إثر انقلاب سيارة، فيتو

 أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى. 

وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى موقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث. 

 

 وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

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انقلاب ميكروباص طريق الفيوم الصحراوي انقلاب سيارة حادث مروري

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