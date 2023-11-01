الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

وزير الداخلية يأذن
وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسي، فيتو

 وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الإذن ل 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية وذلك للحصول على الجنسيات الأجنبية.  

وتضمن القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 2021 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد عبد الفتاح صالح محمود - وآخرهم أحمد حسين جمعة محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. 

Advertisements

 

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها:

1 /  محمد عبد الفتاح صالح محمود الفيوم 8/8/1983 الألمانية 2 /  عادل عباس محمد عبد الحليم القاهرة 22/2/1966 « 3 /  مصطفى أحمد على أحمد سالم القاهرة 20/10/1985 « 4 /  رامى مجدى بشرى عوض الله القاهرة 24/6/1987 « 5 /  طارق إيهاب أحمد جلال عبد السلام القاهرة 19/5/1989 « 6 /  عاصم محمد رجب أبو زور كفر الشيخ 1/1/1987 « 7 /  سعد البحراوى المتولى المتولى حجازى الدقهلية 23/9/1996 « 8 /  عبد الرحمن حسن أحمد محمد حامد الإسكندرية 17/8/1995 « 9 /  معاذ عيسوى محمد عبد الله الغربية 5/6/2003 « 10 /  محمد عيسوى محمد عبد الله الغربية 5/6/2003 « 11 الطفل/ محمد عمرو محمد حيانى ألمانيا 30/10/2022 « 12 السيدة/ إسراء محمود السيد محمود دسوقى الشرقية 1/12/2005 « 13 / روان محمود عبد العظيم محمود صقر النمسا 6/4/2005 النمساوية 14 السيدة/ ياسمين علاء حسنى ضيف الله حمدان غنيم النمسا 14/2/2006 « 15 / جيلان محمد محمد يحيى السيد راشد الإسكندرية 20/7/1990 « 16 / سوسن سيد عزت عبد الحافظ القاهرة 8/12/1971 الهولندية 17 /  على محمود عبد اللطيف محمد حبيب القاهرة 6/2/1985 « 18 /  مارك يسرى توفيق عوض حنا القاهرة 11/12/1994 « 19 /  أحمد قطب محمد دسوقى الشرقية 3/12/1991 « 20 /  صبرى حمدى حامد يونس البحيرة 9/8/1975 « 21 /  أحمد حسين جمعة محمد الإسكندرية 1/2/1963 اليابانية.

اليوم، الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

شوبير يطالب جماهير الأهلى بعدم التوقف عن التشجيع خلال مباراة صن داونز (فيديو)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاحتفاظ بالجنسية المصرية التجنس بالجنسية الأجنبية التنازل عن الجنسية المصرية الجنسية الاجنبية الجنسيات الاجنبية الجنسية المصرية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، زحام مروري يشل هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

اليوم، الداخلية تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

ضبط 5 تشكيلات عصابية و292 تاجر مخدرات خلال حملات أمنية

ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بزعم منح شهادات جامعية بالغربية

حبس 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم سرقات بالمنوفية والدقهلية

حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

حبس 3 أشخاص وسيدة لارتكابهم وقائع سرقات شقق وشركة في النزهة وباب الشعرية ومصر الجديدة

أخبار الحوادث اليوم.. رسالة مهمة من الداخلية لأصحاب السيارات.. براءة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم.. مقتل سيدة على يد زوجها لطلبها الطلاق

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

الدوري الإفريقي، جماهير الأهلي تتزين بعلم فلسطين قبل التوجه لاستاد القاهرة

كتائب القسام تنجح في تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال

زعيم كوريا الشمالية يصدر أمرا عاجلا بمساعدة فلسطين

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

بعد بلوغها سن الـ18، وريثة عرش إسبانيا تقسم يمين الولاء للدستور

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية