بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الإذن ل 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية وذلك للحصول على الجنسيات الأجنبية.

وتضمن القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 2021 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد عبد الفتاح صالح محمود - وآخرهم أحمد حسين جمعة محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها:

1 / محمد عبد الفتاح صالح محمود الفيوم 8/8/1983 الألمانية 2 / عادل عباس محمد عبد الحليم القاهرة 22/2/1966 « 3 / مصطفى أحمد على أحمد سالم القاهرة 20/10/1985 « 4 / رامى مجدى بشرى عوض الله القاهرة 24/6/1987 « 5 / طارق إيهاب أحمد جلال عبد السلام القاهرة 19/5/1989 « 6 / عاصم محمد رجب أبو زور كفر الشيخ 1/1/1987 « 7 / سعد البحراوى المتولى المتولى حجازى الدقهلية 23/9/1996 « 8 / عبد الرحمن حسن أحمد محمد حامد الإسكندرية 17/8/1995 « 9 / معاذ عيسوى محمد عبد الله الغربية 5/6/2003 « 10 / محمد عيسوى محمد عبد الله الغربية 5/6/2003 « 11 الطفل/ محمد عمرو محمد حيانى ألمانيا 30/10/2022 « 12 السيدة/ إسراء محمود السيد محمود دسوقى الشرقية 1/12/2005 « 13 / روان محمود عبد العظيم محمود صقر النمسا 6/4/2005 النمساوية 14 السيدة/ ياسمين علاء حسنى ضيف الله حمدان غنيم النمسا 14/2/2006 « 15 / جيلان محمد محمد يحيى السيد راشد الإسكندرية 20/7/1990 « 16 / سوسن سيد عزت عبد الحافظ القاهرة 8/12/1971 الهولندية 17 / على محمود عبد اللطيف محمد حبيب القاهرة 6/2/1985 « 18 / مارك يسرى توفيق عوض حنا القاهرة 11/12/1994 « 19 / أحمد قطب محمد دسوقى الشرقية 3/12/1991 « 20 / صبرى حمدى حامد يونس البحيرة 9/8/1975 « 21 / أحمد حسين جمعة محمد الإسكندرية 1/2/1963 اليابانية.

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