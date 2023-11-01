15 مليون جنيه تعطل تجديد عقد أحمد فتوح للزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن اَخر تطورات مفاوضات النادي مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر، أن الزمالك حدد 15 مليون جنيه كراتب سنوي للاعب لتجديد تعاقده وهو ما رفضه أحمد فتوح في الجلسة التي جمعت مسئولي النادي ووكيل أعمال اللاعب والذي أخطر النادي برفض اللاعب لهذا الرقم.

وشدد المصدر، أن الجلسة الماضية بين مسئولي النادي ووكيل اللاعب لم تكلل بالنجاح بسبب الرقم الذي عرضوا مسئولي النادي ومن المنتظر أن يكون هناك جلسة جديدة مع اللاعب بشكل مباشر للتفاوض على المقابل المالي.

قرارات جديدة لمجلس الزمالك

وأعلن أحمد سالم المتحدث الإعلامي والرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عن مجموعة قرارات جديدة لمجلس إدارة الزمالك الذي أعلنها بالأمس وهي وهي:



- إنشاء لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد برئاسة محمد الأتربي وتفويض في اختيار أعضاء اللجنة.

- إنشاء لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزت وتفويض في اختيار الأعضاء وعرضها على مجلس الإدارة.

- إنشاء لجنة هندسية برئاسة المهندس مجدي ميشيل على أن يقوم بترشيح باقي أعضاء اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة (متطوعين دون أي مقابل أيا كان نوعه أو مسماه).

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- تفويض الكابتن حسين لبيب والمهندس هشام نصر ومحمد الأتربي لدراسة ملف فرع النادي بـ 6 أكتوبر ومراجعة جميع الاتفاقات التي قد تكون أبرمت في هذا الشأن وإعداد الدراسة اللازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.