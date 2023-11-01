الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

15 مليون جنيه تعطل تجديد عقد أحمد فتوح للزمالك

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن اَخر تطورات مفاوضات النادي مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر، أن الزمالك حدد 15 مليون جنيه كراتب سنوي للاعب لتجديد تعاقده وهو ما رفضه أحمد فتوح في الجلسة التي جمعت مسئولي النادي ووكيل أعمال اللاعب والذي أخطر النادي برفض اللاعب لهذا الرقم.

وشدد المصدر، أن الجلسة الماضية بين مسئولي النادي ووكيل اللاعب لم تكلل بالنجاح بسبب الرقم الذي عرضوا مسئولي النادي ومن المنتظر أن يكون هناك جلسة جديدة مع اللاعب بشكل مباشر للتفاوض على المقابل المالي.

قرارات جديدة لمجلس الزمالك

وأعلن أحمد سالم المتحدث الإعلامي والرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عن مجموعة قرارات جديدة لمجلس إدارة الزمالك الذي أعلنها بالأمس وهي  وهي:


- إنشاء لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد برئاسة محمد الأتربي وتفويض في اختيار أعضاء اللجنة.

- إنشاء لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزت وتفويض في اختيار الأعضاء وعرضها على مجلس الإدارة.

- إنشاء لجنة هندسية برئاسة المهندس مجدي ميشيل على أن يقوم بترشيح باقي أعضاء اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة (متطوعين دون أي مقابل أيا كان نوعه أو مسماه).

Advertisements

- تفويض الكابتن حسين لبيب والمهندس هشام نصر ومحمد الأتربي لدراسة ملف فرع النادي بـ 6 أكتوبر ومراجعة جميع الاتفاقات التي قد تكون أبرمت في هذا الشأن وإعداد الدراسة اللازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك احمد فتوح أحمد فتوح الظهير الأيسر الزمالك وضع 15 مليون جنية قرارات جديدة لمجلس الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يتصدر ترتيب دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003

أزمة فتوح مع الزمالك تتفاقم وأحمد سليمان يرفض الجلوس مع وكيل أعماله، ماذا حدث؟

المتحدث الرسمي باسم الزمالك يعلن قرارات جديدة لمجلس الإدارة

الدوري الممتاز، زي النهارده الأهلى يتعادل مع الزمالك

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

الدوري الإفريقي، جماهير الأهلي تتزين بعلم فلسطين قبل التوجه لاستاد القاهرة

كتائب القسام تنجح في تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال

زعيم كوريا الشمالية يصدر أمرا عاجلا بمساعدة فلسطين

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

بعد بلوغها سن الـ18، وريثة عرش إسبانيا تقسم يمين الولاء للدستور

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية