أخبار مصر اليوم: أول تعليق من القابضة للكهرباء على زيادة فترة انقطاع التيار.. والمفتي: مجزرة جباليا بفلسطين وصمة عار على جبين الإنسانية

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق غدا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية انحصار فرص سقوط الأمطار لتكون أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

مدبولي من أمام معبر رفح: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو طرف آخر

خلال زيارته اليوم إلى محافظة شمال سيناء، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جانبًا من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المتمركزة بمنفذ رفح البري، انتظارًا لعبورها إلى الجانب الآخر، كما عقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، من أمام المنفذ، بمشاركة عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة العالمية والمحلية.

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أول تعليق من القابضة للكهرباء على زيادة فترة انقطاع التيار

زيادة فترة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم ٢٧ أكتوبر الجاري كانت نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي.

الصحة: 2 مليون حالة وفاة في الأطفال المبتسرين عالميا

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية للقبالة، لتطوير آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية بالتعاون مع كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين.

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع جامعتي الفيوم والنيل الأهلية

وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع كل من جامعة الفيوم وجامعة النيل الأهلية، وذلك بحضور اللواء أح أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية والأستاذ الدكتور / ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والأستاذ الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية.

مترو الخط الثالث يشجع النادي الأهلي في مباراة الغد بهذه الطريقة

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، زيادة معدل رحلات القطارات غدا قبل وأثناء مباراة الأهلى المصرى وصن دوانز فى البطولة الإفريقية.

الصحة العالمية: المصريون تبرعوا بـ5 أضعاف المعدلات الروتينية للدم لدعم الفلسطينيين

اكدت منظمة الصحة العالمية ان قطاع غزة كان يحتاج حوالي 3 آلاف وحدة من الدم ومشتقاته شهريا في الظروف العادية. وتضاعفت الآن الحاجة للدم بشكل كبير.

رئيس الوزراء: سيناء جزء غال لكل مصري ولن نسمح بالتخلي عن متر واحد منها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سيناء ستظل أغلى جزء على قلب كل مصري. مشددا: “لن نسمح بأي صورة من الصور بأن نتخلى عن متر واحد من هذه الأرض”، مشيرا إلى أن “هذه الرسالة التي سنظل جميعا نؤكدها دوما، وأنه لتأمين أي بقعة لا بد أن يصاحب ذلك عمليات تنمية، وأن يتم تعميرها بسكان للدفاع عن هذه الأرض كخط دفاع أول ضد أي فكر خبيث يحاول استغلالها”.

رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار الإماراتي وعددا من المسئولين والمستثمرين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، لبحث عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية بالمجالات المختلفة، وذلك بحضور المهندس/ أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة.

المعهد الكندي Cic ينظم قمة التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي بحضور خبراء اقتصاديين

نظم المعهد الكندي الدولي بالقاهرة CIC، فعاليات قمة التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر مجموعة المعاهد بالتجمع الخامس.

المفتي عن مجزرة مخيم جباليا بفلسطين: وصمة عار على جبين الإنسانية

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات استهداف الكيان الإسرائيلي اللإنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا بفلسطين ما أدى لسقوط مئات الشهداء والجرحى.

محافظ القاهرة: الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون.

التموين: توريد 1500 طن زيت خام لتعزيز المخزون الاستراتيجي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 8 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد).وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة الزيت، وطرحها على بطاقات التموين لأصحاب البطاقات التموينية.

محافظ القاهرة: الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية في المهد

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام والمساعد، ومسئولى المتغيرات المكانية بالمحافظة والأملاك ومديرية الزراعة، لمتابعة التقرير اليومى لحالات إزالة التعديات وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن.