الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ القاهرة: الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية

محافظ القاهرة اللواء
محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال،فيتو

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات، وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

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محافظ القاهرة: الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية


وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بتنفيذ قرار ازالة على تعدى بالقطعة رقم 7166 بالحى السادس، وتنفيذ قرار ازالة على تعدى بالقطعة رقم 5684 بالحي الرابع بالمقطم.


كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان من ازالة حالتى تعدى على أراضى زراعية بشارع السلام من الشارع الجديد الملاءة بعزبة الوالدة، وأرض الإصلاح الزراعي بزمام جمعية حلوان عزبة الوالدة. 
وأزالت الأجهزة التنفيذية بحى الساحل أعمدة مخالفة بالعقار ٣٩ المقسي مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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