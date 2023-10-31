الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

محافظ القاهرة: الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية في المهد

الإزالة الفورية للتعديات
الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية،فيتو

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام والمساعد، ومسئولى المتغيرات المكانية بالمحافظة والأملاك ومديرية الزراعة، لمتابعة التقرير اليومى لحالات إزالة التعديات وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن.


التعديات على الأراضى الزراعية

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب

 

Advertisements

 

محافظ القاهرة يناقش إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الاجتماع على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن.

 


وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأية تعديات يتم رصدها والإزالة الفورية لأي تعدى، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

 


وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة يومية على مدار الساعة لهذا الملف من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه.

 


وشدد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية. 

 


ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالقيام بحملات والمرور الميدانى على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية في المهد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ القاهرة: الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية

8 قرارات وتوصيات لاجتماع مجلس جامعة القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظ القاهرة ​ التصالح على مخالفات البناء الأراضى الزراعية الازالة الفورية للتعديات التعديات علي الاراضي الزراعية التعديات على الأراضي الرئيس عبد الفتاح السيسي حماية الأراضي الزراعية حالات ازالة

مواد متعلقة

حملات يومية لإزالة البناء المخالف على الأراضى الزراعية بالشرقية

السيسي يوجه الحكومة بحماية الأراضي الزراعية والتصدي للاستيلاء والتعدي عليها.. وتحرك عاجل لتنفيذ تكليفات الرئيس والتعامل بحسم مع مخالفات البناء

استمرار جهود الوحدات المحلية بالإسماعيلية للتصدي لمحاولات البناء المخالف (صور)

الأكثر قراءة

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

طوربيد العاصف، مشاهد تعرض لأول مرة عن سلاح القسام الجديد فى المعركة ضد إسرائيل (فيديو)

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الأهلي يوجه الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

الخارجية الأمريكية: الظروف ليست مواتية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لحل الدولتين (فيديو)

الانتصار على الأنقاض، صور تظهر توغل جيش الاحتلال بين حطام المنازل في قطاع غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية