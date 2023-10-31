الصحة العالمية: المصريون تبرعوا بـ5 أضعاف المعدلات الروتينية للدم لدعم الفلسطينيين
اكدت منظمة الصحة العالمية ان قطاع غزة كان يحتاج حوالي 3 آلاف وحدة من الدم ومشتقاته شهريا في الظروف العادية. وتضاعفت الآن الحاجة للدم بشكل كبير.
حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني
واوضح مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر أنه قد تبرع المصريون بكمية دم تعادل 5 أضعاف عن معدل التبرع الروتيني خلال حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني، نظمتها خدمات نقل الدم القومية مصر.
وأكد انه يعتبر نقل وتوصيل الدم لمسافات طويلة تحديا بالغ الصعوبة حيث يجب حفظ الدم في درجات حرارة معينة في جميع الأوقات لضمان مأمونية وفعالية الدم.
دعم حملات التبرع بالدم
ساهمت منظمة الصحة العالمية بمصر في دعم حملات التبرع بالدم كما قامت بتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان الحفاظ على دورة التبريد حيث وفرت سيارات مبردة و200 صندوق عزل و1600 وحدة تبريد لنقل 10,000 وحدة من الدم.
واكدت انه كلما تأخرت تلك الإمدادات وغيرها في الوصول إلى قطاع غزة، نخسر مزيدا من الأرواح. تكرر المنظمة نداءها بضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر إلى غزة.
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