الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع جامعتي الفيوم والنيل الأهلية

وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع كل من جامعة الفيوم وجامعة النيل الأهلية، وذلك بحضور اللواء أح أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية والأستاذ الدكتور / ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم والأستاذ الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية.

ويأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ،ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

Advertisements

الأكاديمية العسكرية

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع جامعتى الفيوم والنيل الأهلية

ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية فى موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى المصرى، وكذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين فى موضوعات مرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية.