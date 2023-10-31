اول تعليق من القابضة للكهرباء على زيادة فترة انقطاع التيار

زيادة فترة تخفيف الاحمال علي شبكة الكهرباء، أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم ٢٧ أكتوبر الجاري كانت نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي.

أول تعليق من الكهرباء على زيادة فترة تخفيف الأحمال

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه في هذا الإطار، فإن الزيادة في استهلاك الكهرباء المولدة من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى صفر.

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وأشارت الشركة الى أنه حرصًا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الأمور الي طبيعتها.

أسباب ارتفاع فترات تخفيف الاحمال علي شبكة الكهرباء

وقالت الشركة في ردها علي المواطنين عن أسباب زيادة فترة تخفيف الاحمال بمواقع التواصل الاجتماعي: « نود أن نحيط سيادتكم علماُ بأننا من نسيج وطن واحد ونشعر ونقدر بكل ما تمرون به من صعوبات خلال فترات الإنقطاع ونؤكد لكم اننا نعمل جاهدين جميعا علي تجاوز تلك الظروف الاستثنائية معًا ونظرا لتلك الظروف التي نمر بها حاليًا وقله واردات الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد بالقدرات الكاملة وطبقًا لما جاء ببيان مجلس الوزراء فقد تم زيادة فترة التخفيف لحين عودة المعدلات الي طبيعتها، ونناشد سيادتكم في ترشيد الإستهلاك قدر المستطاع والإبلاغ عن أي سرقات حتى إنتهاء هذا الظرف الإستثنائي ».

وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ان زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

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وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

جدول يوضح كمية الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز خلال الفترة من 22 - 28 أكتوبر 2023

وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.