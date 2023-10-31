الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

المعهد الكندي Cic ينظم قمة التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي بحضور خبراء اقتصاديين

المعهد الكندي،فيتو
المعهد الكندي،فيتو

نظم المعهد الكندي الدولي بالقاهرة CIC، فعاليات قمة التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر مجموعة المعاهد بالتجمع الخامس.

شارك في المؤتمر؛ لفيف من كبرى القيادات والعاملين بمجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، ولفيف من نواب الوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشيوخ المصرى وخبراء الاقتصاد وخبراء الذكاء الاصطناعى وممثلي وزارات الاتصالات والسياحة ووزارة التربية والتعليم العالى والبنوك المصرية والشركات التكنولوجيا المالية.

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المعهد الكندي Cic ينظم قمة التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي بحضور خبراء اقتصاديين 


وكان على رأس الحضور، السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، والأستاذ محمد يوسف مساعد وزير السياحة للوعي والسياحة الداخلية، والدكتور ممدوح القاضي، رئيس المعهد الكندي Cic  ورئيس المؤتمر، والدكتورة ماجى الحلوانى رئيس مجلس إدارة إعلام المعهد الكندي Cic، والدكتورة امال الغزاوي، عميد كلية الإعلام، والدكتورة مروة لاشين، والدكتورة الاء القاضى.

المعهد الكندي 

ناقش المؤتمر عددا من المحاور على رأسها، الاتجاهات الإدارية المعاصرة فى ريادة الاعمال، دور رأس المال الفكرى فى دعم الأفكار الريادية، والتسويق الرقمى كبوابة من بوابات التسويق المعاصرة، وأهمية التحول الرقمى للإدارة العامة فى تسهيل مهام الرياديين.

كما تناول الموتمر، قضايا الاتجاهات المحاسبية المعاصرة فى ريادة الأعمال، المشتقات المالية المقترحة لتمويل الأفكار الريادية، والاتجاهات الاقتصادية المعاصرة فى ريادة الأعمال، فضلًا عن الاقتصاد الرقمى وتطوير أساليب تمويل المشاريع الريادية، ودور المشاريع الريادية الرقمية فى عملية التنمية المجتمعية.

وناقش المشاركون في المؤتمر، متطلبات ووسائل وسبل تجاوز تحديات الفكر الاقتصادى الريادى، وآليات تحفيز الفكر الريادي والرؤى الاقتصادية الخلاقة والإبداعية، ومداخل العمل عن بعد وعبر الانترنت فى مجال الأعمال الريادية. 
في سياق متصل أثار المؤتمر قضية الاتجاهات التكنولوجية المعاصرة فى ريادة الاعمال، ودور مواقع التواصل الاجتماعى المتخصصة فى تبادل المعرفة والخبرة وانعكاساتها على توليد الافكار الريادية الجديدة، بجانب دور التكنولوجيا المتقدمة فى دعم وتوفير بيئة عمل ريادة الأعمال، وانعكاسات التحول الرقمى على مشاريع ريادة الاعمال، وطرق وأساليب بناء نظام الابداع والابتكار المعاصرة،  الحلول التقنية المبتكرة للاقتصاد الدائرى لإدارة الأغذية.

وتناول المشاركون قضية استراتيجيات وآفاق تمويل المشروع الريادية، ودور البنوك الوطنية فى دعم مشاريع ريادة الاعمال، ودور الحاضنات الإلكترونية فى دعم الريادة والإبداع، بجانب مدخل التمويل الجماعى فى تحفيز الريادة والإبداع، وعدد من مداخل  التسويق الإلكتروني وإدارة المعرفة وريادة الأعمال.


وانتهى رواد الأعمال المشاركون في القمة إلى عدد من التوصيات على رأسها، ضرورة الاستثمار في تعليم الذكاء الاصطناعي، واستغلال الموارد المتاحة لمساعدة رواد الأعمال في التعرف على الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه في أعمالهم، والشراكة مع خبراء الذكاء الاصطناعي، والتحلي بالصبر فلا يزال الذكاء الاصطناعي تقنية جديدة نسبيًا، ويستغرق تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتنفيذها بشكل فعال بعض الوقت.

واختتم المؤتمر بعرض عدد من قصص النجاح وتجارب المنشآت الريادية وحاضناتها الداعمة.

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