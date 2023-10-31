التموين: توريد 1500 طن زيت خام لتعزيز المخزون الاستراتيجي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 8 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد).وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة الزيت، وطرحها على بطاقات التموين لأصحاب البطاقات التموينية.

المخزون الاستراتيجي من الزيت

واكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أنه يتم تقديم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، على أن يكون فترة التسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير 2024.

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وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت فيها يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين، حيث تكون باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

الاحتياطي الاستيراتيجي من السلع

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين وجود احتياطي من القمح يكفي 5 شهور في ظل الحوافز التي تقدمها وزارات التموين والزراعة والمالية، واحتياطي من السكر يكفي 4 شهور، واحتياطي من الأرز 3 شهور، الزيت 6 شهور.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس بأن يكون هناك احتياطي آمن يكفي من 3 إلى 6 أشهر لكافة السلع الأساسية، فضلًا عن تشديد الرقابة من قبل مباحث التموين والمديريات التموينية وحماية المستهلك لضمان تنفيذ التخفيضات والإعلان عن الأسعار على الأرفف أو المنتجات، فالهدف هو إيصال السلعة للمواطن بجودة عالية وسعر مناسب.