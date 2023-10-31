مترو الخط الثالث يشجع النادي الأهلي في مباراة الغد بهذه الطريقة

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، زيادة معدل رحلات القطارات غدا قبل وأثناء مباراة الأهلى المصرى وصن دوانز فى البطولة الإفريقية.

وجاء فى الإعلان الرسمى لمبادرة الخط الثالث للمترو لتشجيع النادى الأهلى: غدا الأربعاء في استاد القاهرة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، النادي الأهلي هيلعب ضد نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

Advertisements

وهيتوفر قطار كل 5 دقايق عشان يوصلكم في أسرع وقت. استمتعوا بالماتش مع آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو!

أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتواجد الحضور الجماهيري كاملا في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي غدا.

أضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز: جمهور الأهلي بيحرك الصخر وعارفين أهميته في مباراة الغد.

وأوضح أن مواجهة صن داونز غدا ستكون تكتيكية مؤكدا أنه يستمد قوته غدا من النسر وهو شعار الأهلي الذي سينقض علي فريسته غدا في ستاد القاهرة.

وقال: نبحث عن التسجيل المبكر غدا من أجل تحقيق التعادل وبعدها سنقوم بزيادة الاهداف لتحقيق الصعود رسميا.

وأشار كولر إلي أنه انتقد التحكيم في ضربة جزاء لم تحتسب فقط لبيرسي تاو مؤكدا لم أتحدث عن أي أخطاء أخري غير مؤثرة في المباراة.

وأوضح أن انتقاده كان لحكم الفيديو وليس لحكم الساحة كما زعم البعض.

وقال: مافيش مشكلة إن حكم المباراة يطلب من حكم الفيديو يساعده في اتخاذ القرار ولو الحكم راح شاف الفيديو كان هيحسبها ضربة جزاء لصالح بيرسي تاو.

وأضاف:لا توجد أي خلافات مع امام عاشور وكل ما في الأمر إنه تعرض لإصابة قوية في آخر مباراة بالدوري.

وأوضح: امام عاشور تحامل علي نفسه وقبل رحلة جنوب افريقيا عقدت جلسة معه وطالبته بالبقاء في القاهرة لاستكمال تأهيله.

وقال: امام عاشور أصبح جاهز بعد الحصول علي تقرير يؤكد جاهزيته وإن شاء الله يكون قادر علي التواجد غدا معنا أمام صن داونز.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي عن الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمواجهة.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويرتدي الأهلي ألوانه المعتادة في المباراة والطاقم المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء.

بينما يرتدي حارس الأهلي اللون الأصفر بالكامل.

أما صنداونز سيغير ألوانه في هذه المباراة ويرتدي الطاقم الأزرق الغامق بالكامل، بينما يرتدي حارسه اللون البرتقالي.

الدوري الافريقي،يحتفل اليوم لاعبو الأهلي بعيد ميلاد مخطط أحمال الفريق أندرياس اندويا وذلك علي هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء والذي يأتي استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي غدا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثامنة مساء غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وقالت مصادر داخل الأهلي أن كولر استقر علي محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وفي الأمام حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

حصل مسئولو الأهلي على موافقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر للتعاقد معه في انتقالات الشتاء القادم.

واعلن علاء ميهوب مدير الكرة بـ مودرن فيوتشر موافقة النادي علي بيع اللاعب في يناير القادم حيث يستعد الأهلي للتحرك من أجل حسم صفقة اللاعب.

وتسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقرير عن أزمة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأحمد عبد القادر لاعب الفريق التي تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية بسبب عدم مشاركة اللاعب في المباريات.

ويرغب عبد القادر في الرحيل عن الأهلي في ميركاتو الشتاء القادم وينتظر الأهلي وصول عرض رسمي لمناقشة احتراف اللاعب.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء، في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بإياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز

وتذاع مباراة الأهلى وصن داونز على قناة أبوظبي الرياضية التي حصلت على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإفريقي.

كما تذاع مباراة الأهلى وصن داونز على قناة أون تايم سبورت التي نجحت مؤخرا في الحصول على حقوق إذاعة مباريات بطولة الدوري الإفريقي.

Advertisements

التشكيل المتوقع للأهلى امام صن داونز

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة صن داونز بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: رضا سليم ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقى.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت القاهرة فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، قادمة من جنوب أفريقيا بعد الانتهاء من خوض مباراة صن داونز الجنوب عصر الأحد الماضي على ملعب لوفتوس بجنوب أفريقيا في ذهاب الدور نصف نهائي ليطولة الدوري الإفريقي في المباراة التى خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف.

31 مباراة جمعت الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا

وتقابل الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا في 31 مباراة بجميع البطولات الأفريقية، حيث نجح في تحقيق الفوز فى 13 مباراة وخسر في 9 مناسبات وتعادل 9 مرات.

الأهلي تقابل مع 7 أندية من جنوب إفريقيا

التقى الأهلي مع 7 أندية من جنوب إفريقيا، وهم صن داونز 15 مباراة، أورلاندو بيراتس 6، أياكس كيب تاون مباراتين، بلاتينيوم ستارز مرتين، سوبر سبورت مواجهتان، بيديفست مباراتين، ومثلهما أمام كايزر تشفيز.

37 هدفا للأهلي في شباك أندية جنوب إفريقيا مقابل 33

وخلال تاريخ مواجهات الأهلي وأندية جنوب أفريقيا نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فرق جنوب أفريقيا 37 مرة واستقبلت شباك الأهلي 33 هدفًا أمام فرق جنوب أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

والتقى الأهلي مع فريق صن داونز في 15 مباراة, حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 وخسر في 5 مباريات.

وكانت أول مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001 وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق قبل أن يفوز الأهلي في لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف دون رد ليتوج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.

مشوار الأهلي مع صن داونز

والتقى الأهلي مرة أخرى مع صن داونز في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007 وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدفين دون رد.

وتجدد الموعد مرة أخرى بين الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 واكتسح الفريق الجنوب أفريقي المارد الأحمر في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في العام 2020 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل الفريقان في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق.

وتقابل الأهلي مع صن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2021 وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل الفريقين في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1.

ثم التقى الأهلي مع صن داونز الجنوب في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز الفريق الجنوب أفريقي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف دون رد وكرر الفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا.

كذلك تقابل الفريقان في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 وتعادلا في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لكل فريق ثم فاز صن داونز في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بنتيجة 5-2.

وأخيرًا خسر الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقى.