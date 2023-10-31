الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

حبس المتهم بإدارة
حبس المتهم بإدارة ورشة تصنيع أسلحة،فيتو

قررت النيابة العامة، حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات وبحوزته 12 قطعة سلاح. 

ضبط عاطل،فيتو

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح - له معلومات جنائية) باتخاذ مسكنه كورشة للاتجار وتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمختلف أنواعها.

 

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش - 11 فرد محلى  - خزينة آلية – طلقات خرطوش – أجزاء وقطع التصنيع)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فـى الأسلحة النارية، وإدارة الورشة لتصنيعها وإصلاحها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.

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