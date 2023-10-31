سيدة تشعل النيران في جسد زوجها بالشرقية.. سكبت عليه 6 زجاجات بنزين وأغلقت الغرفة.. واحتراق المنزل وسقوطه في الشارع

أقدمت سيدة على إنهاء حياة زوجها، أثناء نومه وأحضرت 6 زجاجات بنزين وقامت بسكبها على جسده وأشعلت النيران به حتى لقى مصرع متفحمًا.

كواليس الحكاية بدأت منذ 7 سنوات بقصة حب جمعت بين محمد وعزه تكللت بالزواج بينهما وبعد فترة بدأت الخلافات نشب بينهما، وظل الحال أشهر طويلة حتى وضعت الزوجة أمامها نهاية واحدة وهى التخلص من زوجها للتخلص من العبء الثقيل عليها.

وكشفت التحريات أن الزوجة المتهمة قد استغلت وقت نوم زوجها وسكبت عليه وفي باقي أنحاء الغرفة ست زجاجات جازولين، قبل أن تشعل النيران وتغلق باب الغرفة عليه لتلتهمه النيران وتودي بحياته، فيما تسبب الحريق في تهدم أحد جدران الغرفة وسقوطه في الشارع.

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القصة الكاملة لـ سيدة الشرقية قاتلت زوجها

وأوضحت التحريات أن الزوجة المتهمة قد أنهت حياة زوجها المجني عليه بسبب خلافات زوجية بينهما وسابقة اعتدائه عليها بالضرب ليلة وقوع الجريمة، حيث تركت الزوجة طفليها الاثنين رفقة والدتها فعاتبها الزوج على ذلك، ووصل الأمر به إلى الاعتداء عليها بالضرب وتركها تبيت على سلم المنزل، فما كان منها إلا أن انتقمت منه بقتله حرقًا وقت نومه، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة ديرب نجم، وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وأمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمة للمحاكمة وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهمة.

مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم بورود بلاغ من أهالى قرية المجفف التابعة لدائرة شرطة مركز ديرب نجم بنشوب حريق بمنزل سكنى بقرية المجفف ونتج عن ذلك وفاة شخص متفحما بسبب الحريق وسقوط أحد حوائط المنزل.

تحقيقات النيابة العامة

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة عزة.ع.ع.ع قامت في يوم 8/3/2023 بقتل زوجها محمد.خ.ع.27 سنة ويعمل بائع مشروبات ساخنة، ومُقيم بقرية المجفف بدائرة قسم شرطة ديرب نجم بالشرقية، وذلك عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لذلك الغرض عدد ستة زجاجات تحوى على مادة معجلة للاشتعال (جازولين)، وما أن اطمأنت الى استغراقه فى النوم حتى سكبت بجانب مضجعه أرضا المادة المعجلة للاشتعال مشعلة آياها باستخدام قداحة بحوزتها فامتدت إليه النيران وأحرقته وأحدثت ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتى أودت بحياته قاصدة من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنها فى ذات الزمان والمكان وضعت النار عمدا بمحل مسكون ألا وهو مسكن المجنى عليه سالف الذكر وذلك عقب إلقائها كمية من المادة المعجلة للاشتعال فنشب الحريق به مما أدى إلى اضرامه، كما أحرزت مادة معجلة للاشتعال مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة المتهمة تم زواجها من المجني عليه منذ سبع سنوات ويوجد خلافات زوجية بينهما وعلى إثر تلك الخلافات بيتت المتهمة النية وعقدت العزم على قتل زوجها عن طريق احضار زجاجات البنزين من والدها وإضرام النيران بغرفة النوم والتى امتدت لجسد المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وتحرر المحضر 703 لسنة 2023 ادارى ديرب نجم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

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