الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس موظف بخدمة عملاء البنوك مزيف للنصب على المواطنين بالمنيا

حبس موظف بخدمة عملاء
حبس موظف بخدمة عملاء البنوك،فيتو

قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة انتحل صفة موظف خدمة عملاء فى البنوك للنصب على المواطنين بزعم الفوز بجوائز مالية فى المنيا. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.. فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة  وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. 

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط أحد العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه (7) وقائع بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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