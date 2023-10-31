لجنة من خبراء مصلحة الضرائب واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة

أشاد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون المثمر والمستمر مع اتحاد الغرف التجارية، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة علي ضوء الواقع الفعلي بالأسواق، مشيرا إلى أن التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الاسبوع المقبل وستحمل الكثير من المفاجآت لأصحاب المشروعات الصغيرة وستقضي علي الكثير من المشاكل.

كما تتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لا يوجد إمكانية الحصول على فاتورة إلكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الأخرى. كما يتم حاليا اعداد مبادرة من المصلحة بشأن تحفيز المستهلك علي التعامل بالفاتورة الإلكترونية سواء بالنسبة للسلع او الخدمات.

لقاء مع قيادات مصلحة الجمارك

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مع الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة وعدد من رجال الاعمال واصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.



وأكد أحمد الوكيل في بداية اللقاء علي اهمية التعاون والتنسيق الدائم بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب في إطار منظومة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال قانون الغرف التجارية واتحادها العام لتحقيق أهداف التنمية خاصة في ظل الظروف شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن منتسبي الغرف يشكلون أكثر من 80% من الناتج المحلي الاجمالي ويوفرون نحو 78% من فرص العمل و98% من حجم الصادرات وأن معظم منتسبي الغرف والبالغ عددهم نحو 5.9 مليون تاجر من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوار الإيجابي والمستمر بين مجتمع الأعمال والضرائب يعد هو الأساس في التنمية.

وشدد أن ميكنة منظومة الضرائب جاء في صالح الاقتصاد الرسمي وصالح منتسبي الغرف، ومن شأن هذه الميكنة أن تحفز الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مشيدا بالتعاون المستمر بين الغرف ومصلحة الضرائب منذ عام 1999 وهو ما انعكس بالإيجاب علي مجتمع الأعمال والدولة خاصة مع الاتفاقيات التحاسبية والتي بلغ عددها 27 اتفاقية تم توقيعها بالتراضي بين اتحاد الغرف ممثلا للقطاعات التجارية والصناعية المختلفة ومصلحة الضرائب إلى جانب مراكز الإرشاد الضريبي التي تم إنشاؤها بالتعاون مع مصلحة الضرائب والعديد من الغرف بالمحافظات المختلفة والتي ساهمت في حل الكثير من المشاكل.

حصيلة الضرائب وميكنة المنظومة الضريبية

وأشاد الدكتور فايز الضباعني بالتعاون المتميز والمستمر بين اتحاد الغرف ومصلحة الضرائب والذي ينعكس بالإيجاب على حصيلة الضرائب.

وقال إن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي وأنه مع استكمال المنظومة لن تكون هناك حاجة لتقديم الممول بإقرار ضريبي وأنه منذ بدء منظومة الميكنة الضريبية تم إصدار نحو 826 مليون فاتورة الكترونية وإصدار نحو 243 مليون إيصال إلكتروني.



وتابع أن الأسبوع المقبل سيتم إصدار التعليمات التنفيذية لقانون الضرائب الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستحمل الكثير من المفاجأت لأصحاب هذه المشروعات والتي ستسهم في القضاء علي الكثير من المشاكل.

لجنة خاصة بين الضرائب واتحاد الغرف

وعن تساؤلات رؤساء الغرف حول النسب الخاصة بتدبير العملة عن المحاسبة الضريبية أشار الضباعني أنه سيتم عقد لجنة خاصة بين الضرائب واتحاد الغرف في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتحديد هذه النسب بما يحقق الصالح العام.



وطالب محمد المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف ورئيس الاتحاد الأسبق بضرورة سرعة محاسبة الممولين خاصة في ظل الميكنة، وأنه يجب إعادة النظر في نسبة الـ 20% في حساب المصروفات والتكلفة بالنسبة لاسعار العملات الأجنبية عند حساب الممولين عن إقرارات 2022 خاصة وأن فرق أسعار النقد الأجنبي يفوق هذه النسبة بكثير وان يتم مراعاة ذلك عن محاسبة إقرارات 2023.

وأكد أهمية حصر جميع التشريعات الضريبية للتيسير علي الممولين خاصة في ظل تعددها خلال الفترة الأخيرة. وأن تكون الصيغة الإعلانية لمصلحة الضرائب عند مخاطبة الممولين بعيدة عن التهديد بالحبس ويجب أن تتسم بالتشجيع وتعريف الممول بحقوقه وواجباته، كما طالب بضرورة إعادة النظر في تحديد رأسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل معدلات التضخم الكبيرة.



وأشاد المحاسب عمرو أبو العيون نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة أسيوط بالجهد الذي تبذله مصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف في مجال التدريب سواء في غرفة أسيوط أو باقي الغرف، هذا في الوقت الذي طالب فيه إلغاء الغرامات علي الممولين بسبب تأخر المصلحة في الفحص. كما أثنى خالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر من جانبه علي الدورات التثقيفية التي تنظمها المصلحة مع الغرفة.

مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية

وأشار هاني محمود نائب رئيس الاتحاد أن مصلحة الضرائب ملتزمة بالفواتير الإلكترونية المميكنة عند حساب التكلفة، في ظل عدم سيطرة الدولة علي السوق بشكل كامل وفي كثير من الأحيان لا يستطيع الممول الحصول على فواتير إلكترونية وبالتالي لا تدخل في حساب التكلفة.

وفي هذا الصدد أشار الضباعني إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لا يوجد إمكانية الحصول على فاتورة إلكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الأخرى.



وعن مطالبة عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والخاصة بضرورة تشجيع المستهلك علي التعامل بالفاتورة الإلكترونية لأن المستهلك هو في النهاية القادر على ضبط السوق.. قال الضباعني إن هناك مبادرة تقوم بإعدادها المصلحة في الوقت الراهن تستهدف مكافأة المستهلك النهائي الذي يحرص على التعامل بالفاتورة الإلكترونية سواء بالنسبة للسلع والخدمات، ومن أشكال الحوافز التي ستمنح للمستهلك منحه كوبونات علي عدد معين من الفواتير يمكن من خلالها الاستفادة بخصومات معينة والدخول في سحب دوري تصل جوائزها لمليون جنيه.



وقال محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية بان الغرف معفاة من الضرائب وبالتالي يجب توقيع بروتوكول مع الضرائب لإعفائها من الفواتير الإلكترونية. وطالب أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة بضرورة اعادة النظر في نسب تدبير العملة.

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