الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

دبلوماسي فلسطيني: الجيش الأمريكي يحارب بجانب قوات الاحتلال في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال السفير الفلسطيني السابق لدى فرنسا، سلمان الهرفي، إن الولايات المتحدة لا تدعم إسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، بل تشارك أيضًا بشكل مباشر بإرسال قواتها للقتال في قطاع غزة.

القوات الأمريكية متورطة في أعمال عدائية على الأرض في غزة

وقال الهرفي، في حديث لـ وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إنهم لا يدعمون إسرائيل فحسب، بل يشاركون أيضًا في الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وترسل الولايات المتحدة عناصر من جيشها إلى المنطقة، وهم متورطون في أعمال عدائية على الأرض في غزة.

Advertisements

تصفية عدد من القوات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية في قطاع غزة

وكان مستشار البنتاجون السابق دولاس ماكجريجور، كشف أنه جرت تصفية عدد من القوات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية في قطاع غزة، عندما حاولت استطلاع مكان الأسرى.

وقال ماكجريجور: ذهب بعض من قواتنا الخاصة (الأمريكية) والإسرائيلية إلى قطاع غزة للاستطلاع وتحديد السبل الممكنة لتحرير الأسرى، وتم إطلاق النار عليهم وتحويلهم إلى أشلاء.


الصراع خطيرا جدا على الولايات المتحدة

وأضاف الخبير أن الصراع خطيرا جدا على الولايات المتحدة نفسها بسبب خطر الحرب مع إيران.

ووفقا لماكجريجور، فإن القوة العسكرية الأمريكية وصلت إلى "أضعف نقطة" لها في التاريخ الحديث، وبالتالي فإن البلاد ليست مستعدة للتورط أكثر في صراع واسع النطاق.


بحث مسائل التخطيط

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، وجود مستشارين عسكريين أمريكيين في إسرائيل لبحث مسائل "التخطيط".

ولليوم الـ24 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.
وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء، منهم 3457 طفلا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى إصابة 21048 مواطنا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بينهم 1050 طفلا.
 

رئيس جامعة الأزهر يشارك في تخريج الوافدين (دفعة شهداء غزة)

للمرة الأولى منذ طوفان الأقصى، البيت الأبيض يعلن تأييد تنفيذ هدنة في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة السفير الفلسطيني السابق لدى فرنسا سلمان الهرفي الولايات المتحدة إسرائيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي البنتاجون

مواد متعلقة

كيف ينزف الاحتلال الإسرائيلي سياسيا من استمرار العدوان على غزة؟

نيران الهجوم البري على غزة تطال بايدن.. ارتفاع أصوات المعارضة في حزبه ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل

الأكثر قراءة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

جيش الاحتلال: معركتنا طويلة وصعبة ضد حماس لكننا نستخدم كل إمكانياتنا لكسبها

المتهم بطعن الطفل الفلسطيني حتى الموت في أمريكا يدفع ببراءته

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

إيريني عبد الشهيد: ختان الإناث يحرمك من دخول الكنيسة في قنا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل