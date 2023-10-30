كيف ينزف الاحتلال الإسرائيلي سياسيا من استمرار العدوان على غزة؟

يصر الاحتلال الإسرائيلي على دك غزة يوميا بمئات القنابل من جميع الأنواع وأكثرها دموية وسفك الدم الفلسطيني بطريقة مروعة، ومع ذلك لا يتربح الكيان الصهيوني سياسيا من ممارساته التي يزعم فيها أنها دفاع عن النفس، بل يخسر كما لم يحدث من قبل طوال تاريخه، وفي المقابل تربح المقاومة والقضية الفلسطينية كل يوم يمارس فيهم العنف ضدهم.

خسارة إسرائيل من استمرار الصراع

يقول وليد صبري الكاتب والباحث، أن الصراع بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية المسلحة بقيادة حركة حماس في 7 أكتوبر الجاري، فيما عرف باسم عملية طوفان الأقصى يكبد إسرائيل خسائر فادحة على جميع المستويات.

Advertisements

وأوضح صبري، أن ما قامت به الفصائل الفلسطينية من هجوم مباغت أرضًا وبحرًا وجوًا نال من هيبة وقوة إسرائيل كدولة كان يحسب لها ألف حساب وخسرها سياسيا بشكل غير مسبوق، لاسيما أن هذه الهجمات المنظمة أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجانب الإسرائيلي سواء من مدنيين أو عسكريين.

أكد الباحث أن خسائر إسرائيل السياسية من احتجاز رهائن بينهم ضباط كبار وجنود في الجيش الإسرائيلي جعل قبضة تل أبيب تهتز، وكشف النقاب عن مدى الخلافات السياسية والعسكرية التي دبت بين حكومة بنيامين نتنياهو من جهة، والجيش الإسرائيلي والمخابرات «الموساد» من جهة أخرى وعلى المستوى السياسي الدولي.

وأشار صبري إلى خسائر أخرى منيت الحكومة الإسرائيلية بعد أن فشلت في إقناع الرأي العام العالمي بحقيقة أنها تدافع عن نفسها في ظل القصف العنيف والمتواصل على قطاع غزة واستهداف المدنيين بشكل كبير.

وأكد أنها ورطت دولًا غربية أعلنت تأييدها لتل أبيب خلال الأيام الماضية، وربما هذا يتجسد في التصريحات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام حينما قال أمام جلسة مجلس الأمن الدولي:

«إن الشعب الفلسطيني خضع على مدى 56 عامًا للاحتلال الخانق، والفلسطينيون رأوا أرضهم تلتهمها المستوطنات ويعمها العنف، واقتصادهم يخنق، وشعبهم يشرد، ومنازلهم تهدم، وآمالهم في حل سياسي لمعاناتهم تتلاشى، إن حماية المدنيين لا تعني إصدار الأوامر لأكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم والاتجاه جنوبًا، حيث لا يوجد مأوى ولا غذاء ولا مياه ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه».

وأكد الباحث أن ما يحدث مكاسب سياسية ضخمة لفلسطين وقضيتها وأثبتت الأحداث أن الدم الفلسطيني غال جدا.