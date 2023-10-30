الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

شعبة الثروة الداجنة تقدم مطلبًا عاجلًا للحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

د. عبدالعزيز السيد
د. عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

ارتفعت أسعار الأعلاف بصورة كبيرة خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، لتتخطى الارتفاعات في أسعار أعلاف الصويا نحو 10 آلاف جنيه، و5 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار الذرة المستوردة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن في المزرعة، مع زيادة تكلفة الإنتاج.

فما هي المطالب العاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق؟

ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق، فيتو

مطلب عاجل من شعبة الثروة الداجنة للحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

يقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك مطلبًا عاجلًا  نتمنى أن يصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن مجموعة التيسيرات والتسهيلات التي أعلنها خلال إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أن هناك حزمة من الإعفاءات الجمركية والضريبة على السلع الغذائية للحد من ارتفاعات الأسعار.

Advertisements

المطالبة بإلغاء تحصيل 14.5% قيمة خدمات النولون البحرى

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ« فيتو» أن مطلبه يتلخص في إلغاء تحصيل قيمة خدمات النولون البحرى، حيث أقرت الحكومة أن قيمة خدمات النولون البحرى  نحو 14.5% عند شحن البضائع سواء فى حالة السلع المستوردة بنظام «CIF» التي لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة،  أو التي تخضع لها، وعليه فإن قيمة 14.5% تعد كبيرة جدًا مع ارتفاع أسعار النقل وغيره، ومع إلغاء هذه الرسوم فإن ذلك سيؤدي إلى الحد من ارتفاعات أسعار السلع بصفة عامة، والدواجن بصفة خاصة.

إلغاء رسوم النولون البحري يعد ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

وأوضح «السيد» أن إلغاء رسوم النولون البحري يعد ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وحتى تصل مدخلات الإنتاج والسلع بأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

إلغاء رسوم النولون البحري يؤدي إلى مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات

وتابع: قائلًا:«  في ظل التحركات الإيجابية لمجلس الوزراء ومساعيه الجادة في رفع العبء عن المواطنين، والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومنها الدواجن والبيض، أتمنى دراسة إلغاء رسوم النولون البحري، دراسة متأنية وتفصيلية، الأمر الذي سيؤدي إلى مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وأيضًا المنتجات التي تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة».

txt

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 30-10-2023 في الدقهلية

txt

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، علف الدواجن يرتفع 2000 جنيه والدقيق 900 بالأسواق

4600 جنيه ارتفاعًا في أسعار الذرة المستوردة خلال أكتوبر الجاري

يشار إلى أن أسعار الذرة المستوردة ارتفعت منذ بداية شهر أكتوبر الجاري نحو 4600 جنيه، إذ ارتفع سعر الذرة المستورد من يوم 1 أكتوبر إلى اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 من  10900 جنيه إلى 15500 جنيه.

10 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار أعلاف الصويا خلال أكتوبر الجاري

أما أسعار أعلاف الصويا فسجلت ارتفاعات منذ بداية شهر أكتوبر الجاري  قدرها من 6 آلاف إلى 10 آلاف جنيه بالأسواق، حيث ارتفعت أعلاف الصويا  من يوم 1 أكتوبر إلى اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 من سعر 23 ألفا إلى 33 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، حيث سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22400 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22300 جنيه، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21500 جنيه، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الأحد نحو 19700 جنيه.

وبلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18850 جنيه، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20200 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع أسعار الأعلاف ارتفاع اسعار الدواجن ارتفاع أسعار السلع أسعار أعلاف الصويا اسعار الاعلاف اسعار الدواجن اسعار السلع الدكتور عبد العزيز السيد الثروة الداجنة بالغرفة التجارية اسعار الذرة الغرفة التجارية بالقاهرة السلع الغذائية الدواجن والبيض علف الدواجن سعر الذرة سعر الذرة المستورد شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية رتفاع أسعار الدواجن رئيس مجلس الوزراء رئيس شعبة الثروة الداجنة

مواد متعلقة

صفاء أبو السعود تشعل حفلها الغنائي بالتجمع الخامس بأغنية "بلدي يا مصر"

صفاء أبو السعود: الذكاء الاصطناعي شيء مهم جدا وجبت 70 % في ثانوية عامة (فيديو)

صفاء أبو السعود تبدأ حفلها بأغنية "أنا الصوت اللي بينادي" (فيديو وصور)

سيمون خلال تقديم حفل صفاء أبو السعود: بخاف من المسرح (صور)

رقص استعراضي للأطفال علي أغنية حلاوة شمسنا قبل انطلاق حفل صفاء أبو السعود (فيديو وصور)

قبل بدء تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل أزمة المهندسين والتعليم العالي.. النقابة تسعى للحد من قبول خريجي المعاهد الخاصة.. والتعليم العالي تعتمد 139 معهدًا

تلاوة خاشعة بصوت محمود الخشت من سورتي البقرة والفاتحة (فيديو)

الرئيس السيسى و9 سنوات من الإنجازات في قطاع التجارة الخارجية.. والصادرات المصرية غير البترولية تسجل 35.7 مليار دولار خلال 2022

الأكثر قراءة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

جيش الاحتلال: معركتنا طويلة وصعبة ضد حماس لكننا نستخدم كل إمكانياتنا لكسبها

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

المتهم بطعن الطفل الفلسطيني حتى الموت في أمريكا يدفع ببراءته

إعلام عبري: إسرائيل أجلت 65 ألف مستوطن عند الحدود الشمالية

إيريني عبد الشهيد: ختان الإناث يحرمك من دخول الكنيسة في قنا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية