شعبة الثروة الداجنة تقدم مطلبًا عاجلًا للحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

ارتفعت أسعار الأعلاف بصورة كبيرة خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، لتتخطى الارتفاعات في أسعار أعلاف الصويا نحو 10 آلاف جنيه، و5 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار الذرة المستوردة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن في المزرعة، مع زيادة تكلفة الإنتاج.

فما هي المطالب العاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق؟

ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق، فيتو

مطلب عاجل من شعبة الثروة الداجنة للحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

يقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك مطلبًا عاجلًا نتمنى أن يصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن مجموعة التيسيرات والتسهيلات التي أعلنها خلال إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أن هناك حزمة من الإعفاءات الجمركية والضريبة على السلع الغذائية للحد من ارتفاعات الأسعار.

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المطالبة بإلغاء تحصيل 14.5% قيمة خدمات النولون البحرى

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ« فيتو» أن مطلبه يتلخص في إلغاء تحصيل قيمة خدمات النولون البحرى، حيث أقرت الحكومة أن قيمة خدمات النولون البحرى نحو 14.5% عند شحن البضائع سواء فى حالة السلع المستوردة بنظام «CIF» التي لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، أو التي تخضع لها، وعليه فإن قيمة 14.5% تعد كبيرة جدًا مع ارتفاع أسعار النقل وغيره، ومع إلغاء هذه الرسوم فإن ذلك سيؤدي إلى الحد من ارتفاعات أسعار السلع بصفة عامة، والدواجن بصفة خاصة.

إلغاء رسوم النولون البحري يعد ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

وأوضح «السيد» أن إلغاء رسوم النولون البحري يعد ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وحتى تصل مدخلات الإنتاج والسلع بأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

إلغاء رسوم النولون البحري يؤدي إلى مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات

وتابع: قائلًا:« في ظل التحركات الإيجابية لمجلس الوزراء ومساعيه الجادة في رفع العبء عن المواطنين، والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومنها الدواجن والبيض، أتمنى دراسة إلغاء رسوم النولون البحري، دراسة متأنية وتفصيلية، الأمر الذي سيؤدي إلى مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وأيضًا المنتجات التي تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة».

4600 جنيه ارتفاعًا في أسعار الذرة المستوردة خلال أكتوبر الجاري

يشار إلى أن أسعار الذرة المستوردة ارتفعت منذ بداية شهر أكتوبر الجاري نحو 4600 جنيه، إذ ارتفع سعر الذرة المستورد من يوم 1 أكتوبر إلى اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 من 10900 جنيه إلى 15500 جنيه.

10 آلاف جنيه ارتفاعًا في أسعار أعلاف الصويا خلال أكتوبر الجاري

أما أسعار أعلاف الصويا فسجلت ارتفاعات منذ بداية شهر أكتوبر الجاري قدرها من 6 آلاف إلى 10 آلاف جنيه بالأسواق، حيث ارتفعت أعلاف الصويا من يوم 1 أكتوبر إلى اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 من سعر 23 ألفا إلى 33 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، حيث سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22400 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22300 جنيه، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21500 جنيه، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الأحد نحو 19700 جنيه.

وبلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18850 جنيه، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20200 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه.