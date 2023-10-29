أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، علف الدواجن يرتفع 2000 جنيه والدقيق 900 بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتهما، مع ارتفاع أسعار الردة 100 جنيه، وارتفاع سعر الدقيق نحو 900 جنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن بنحو 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 15 ألف جنيه، ذرة برازيلي نحو 15 ألف جنيه، ذرة أوكراني بسعر 14 ألف جنيه، ذرة تركي بسعر 14100 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15800جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الأحد، سجلت صويا 46% بسعر 33 ألف جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 33 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 31 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد، سجل متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22400 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22300 جنيه، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21500 جنيه.

وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الأحد نحو 19700 جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18 ألف جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 18850 جنيه، وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20200 جنيه.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الأحد، سعر قدره 39 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 11 الف جنيه، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 20 ألف جنيه.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأحد

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأحد، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12400 جنيه، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12 ألف جنيه، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 12700 جنيه، قمح روسي 12.5% بسعر 13 ألف جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأحد

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأحد، فبلغ سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14950 جنيهًا، بارتفاع 900 جنيه عن سعره السابق، دقيق مستخرج 24 نحو 14700 جنيه، بارتفاع 900 جنيه عن سعره السابق.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأحد، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأحد

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الأحد، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 49 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 47 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 46500 جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الأحد

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت ذرة مكرر بسعر 49 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 49 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 12750 جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 50 ألف جنيه.