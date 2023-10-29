غدا، الاجتماع الرسمي الأول لـ مجلس إدارة الزمالك الجديد

يعقد مجلس إدارة الزمالك الجديد للدورة 2023-2027، أول اجتماع بعد الفوز بالانتخابات غدا الإثنين بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

موعد اجتماع مجلس إدارة الزمالك

ووفقا لما أكده مصدر داخل نادي الزمالك فإن اجتماع المجلس الجديد سينطلق غدا الإثنين في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وعلمت فيتو أن الاجتماع سيتم مناقشة به العديد من الأمور والأزمات التي يمر بها نادي الزمالك بمختلف القطاعات.

كما سيتم اتخاذ بعض القرارات المهمة في العديد من الملفات وتوزيع الأدوار على كافة الأعضاء.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وزد

تنطلق مباراة الزمالك وزد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل".

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.

حقيقة رحيل خوان كارلوس أوسوريو

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة البحث عن بديل لـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول للقلعة البيضاء وتوجيه الشكر للمدرب الكولومبي.

وكانت انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية أن إدارة الزمالك تبحث عن بديل لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك يوم أمس من إنبي بثنائية ضمن منافسات الدوري.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو مستمر مع الزمالك خلال الفترة القادمة ولا نية لرحيله عن الفريق في الوقت الحالي على الأقل.

وتابع المصدر:" أوسوريو مستمر خاصة أن الزمالك أمامه مواجهة مهمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وقال المصدرإن الإدارة لا تبحث عن بديل لـ أوسوريو في الأساس خلال الوقت الحالي وكل ما تم تداوله مجرد إشاعات.