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رياضة

الوداد يفوز على الترجي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي (فيديو)

الوداد المغربي والترجي
الوداد المغربي والترجي التونسي، فيتو

الترجي والوداد، فاز نادي الوداد المغربي على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ميدان ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

أهداف مباراة الترجي والوداد 

سجل هدف الوداد اللاعب هشام بوسفيان عن طريق كرة عرضية غالطت حارس ودفاع الترجي وسكنت الشباك في الدقيقة 57.

وكان طارق ثابت المدير الفني لفريق الترجي التونسي وعادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أعلنا تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما على أرضية ميدان الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بتونس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

تشكيل الوداد أمام الترجي

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – حركاس – أيمن أبو الفتح.

خط الوسط: زكريا الدراوي – سفيان أحناش – يحيى جبران.

خط الهجوم: محمد أوناجم – هشام بوصفيان – الشرقي البحري

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تشكيل الترجي أمام الوداد

بينما جاء تشكيل الترجي كالتالي:"

حراسة المرمى:بن شريفيه.

خط الدفاع:أسامة فراج - رائد بوشنيبة - ياسين مرياح.

خط الوسط:حسام تيكا - غيث أوحابي - محمد أمين توجاي - أسامة بوجرة.

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة - أوجبالي.

موعد مباراة الإياب بين الترجي والوداد بنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

تقام مباراة الإياب بين الترجي والوداد على ملعب الأول بإستاد  ملعب رادس الدولي بتونس يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر.

فاز نادي صن داونز على نظيره الأهلي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب  الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقى.

أهداف مباراة الأهلي وصن داونز 

سجل ماسيكو هدف صن داونز في شباك الأهلي في الدقيقة 51 بعد تصويبة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك محمد الشناوي.

 

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