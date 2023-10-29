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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الترجي والوداد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي

الوداد، فيتو
الوداد، فيتو

الترجي والوداد، أعلن طارق ثابت المدير الفني لفريق الترجي التونسي وعادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على أرضية ميدان الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بتونس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

تشكيل الوداد أمام الترجي

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – حركاس – أيمن أبو الفتح.

خط الوسط: زكريا الدراوي – سفيان أحناش – يحيى جبران.

خط الهجوم: محمد أوناجم – هشام بوصفيان – الشرقي البحري

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تشكيل الترجي أمام الوداد

بينما جاء تشكيل الترجي كالتالي:"

حراسة المرمى:بن شريفيه.

خط الدفاع:أسامة فراج - رائد بوشنيبة - ياسين مرياح.

خط الوسط:حسام تيكا - غيث أوحابي - محمد أمين توجاي - أسامة بوجرة.

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة - أوجبالي.

موعد مباراة الترجي والوداد بنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

ويواجه فريق الترجي نظيره الوداد اليوم الأحد في تمام الساعة 7 على أرضية ميدان الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بتونس.

وتقام مباراة الإياب بين الترجي والوداد على ملعب الأخير بإستاد المركب الرياضي محمد الخامس يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر.

مدرب الترجي يتحدث عن الوداد

أكد طارق ثابت، مدرب الترجي  التونسي، أن مباراة فريقه مستعد  لمواجهة الوداد الرياضي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي

وقال ثابت خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“أتمنى أن نكون حاضرين على جميع المستويات لتقديم مباراة قوية. الوداد والترجي ليسا غرباء عن بعضهما، والفريقين معا لديهم قيمة كبيرة في المغرب وتونس.
وأضاف: كنا نعرف أن هذه البطولة ستكون ماراثونية. الفريق جاهز ويتطور ويتحسن، وهو نفس الشيء بالنسبة للوداد.

وأردف: سيكون هناك شوط أول في المغرب وشوط ثاني في تونس، وأتمنى أن نعرف كيف نلعب الشوطين، نحن دائما نلعب تحت الضغط الجماهيري.

واختتم حديثه: الترجي غني عن التعريف ولا نخاف من أي فريق، لكننا نحترم الجميع، ولدينا رغبة كبيرة في التتويج باللقب.

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