الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بريطانيا وفرنسا يعربان عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد فى غزة والضفة الغربية

بريطانيا،فيتو
بريطانيا،فيتو

 أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها بشأن الأوضاع الحالية في قطاع غزة، على خلفية التصعيد الذي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية لاسيما بعد التوسع الأخير في الضفة الغربية.

وحسب وكالة “رويترز” أجري الرئيس الفرنسي،  إيمانويل ماكرون، اتصالًا هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك،  لمناقشة الأوضاع الجارية بقطاع غزة.

 وقال متحدث باسم سوناك في بيان "شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة، واتفقا على العمل معا في الجهود الرامية إلى إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب".

وأضاف "عبر ماكرون وسوناك عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، لا سيما في الضفة الغربية.

ضرورة تنفيذ هدنة إنسانية لحماية المدنيين

وفي نفس السياق كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد على ضرورة تنفيذ هدنة إنسانية لحماية المدنيين في قطاع غزة، داعيا دولة الاحتلال بعدم تعريض حياة المدنيين في غزة للخطر.

Advertisements

وكانت  فرنسا قررت إرسال سفينة حربية إلى شواطئ إسرائيل، لدعم تل أبيب عسكريا ـ في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضمن جولته الإقليمية التي شملت إسرائيل ورام الله وعمان ومصر.

وأعلنت البحرية الفرنسية، أنها سترسل السفينة الهجومية البرمائية "بي إس تونر" من طراز ميسترال إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بهدف التواصل مع القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك قوات سفينة "كارير سترايك" التابعة للبحرية الأمريكية والبحرية الفرنسية. حاملة الطائرات "جنرال فورد" الموجودة بالفعل قبالة سواحل إسرائيل، بحسب قناة “13” الإسرائيلية.

فرنسا سترسل سفينة مستشفى إلى المنطقة لمساعدة سكان قطاع غزة

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلال زيارته إلى القاهرة، أن بلاده سترسل إحدى سفن قواتها البحرية إلى شرق البحر المتوسط لدعم مستشفيات غزة، وأن طائرة تحمل مستلزمات طبية مخصصة للقطاع ستصل كذلك إلى مصر الخميس.

وأكد مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس أن سفينة “تونير” أبحرت من ميناء تولون بعد ظهر الأربعاء

وكان قد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "باريس سوف تركز جهودها علي المساعدات الإنسانية في قطاع غزة"، مبينًا أن "باريس ستقدم دعما للأنروا وسنعمل مع مصر لإيصال المساعدات الإنسانية، ونؤكد ضرورة حماية المدنيين وتقديم المساعدات".

 

txt

بريطانيا تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث التعامل مع حرب غزة

txt

فرنسا تعلن مقتل مواطن ثان من رعاياها في إسرائيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحكومة البريطانية الرئيس الفرنسي ماكرون قطاع غزة هدنة إنسانية فرنسا القاهرة إيمانويل ماكرون

مواد متعلقة

طائرة مساعدات فرنسية تصل مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة

ماكرون يدعو لتنفيذ هدنة في غزة ويطالب الاحتلال بتجنب تعريض حياة المدنيين للخطر

بريطانيا تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث التعامل مع حرب غزة

بريطانيا ترسل طائرة مساعدات إلى مصر من أجل غزة (صور)

الأكثر قراءة

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك

مفاجأة في مسلسل صوت وصورة الحلقة 13، هل توفي عبد الغني؟

ظهور نادر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله يربك الحسابات العسكرية (فيديو)

فريدة النقاش: انحياز الدول الكبرى وأمريكا لإسرائيل موقف معروف

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-10-2023

منها الصداع وألم الصدر، أعراض الأنيميا

اختبارات المتقدمين لوظيفة مهندسين بوزارة الري، وهذه الأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل أن ينهي حياته، شرطي يقتل بناته بسبب الأوضاع العائلية في فرنسا

العثور على مخدرات Rx ومضادات للاكتئاب في منزل ماثيو بيري

آبل تتواصل مع صالات السينما بسبب فيلم Killers of the Flower Moon

صدور كتاب «إصلاح مصر» لـ هاني سري الدين

المزيد

خدمات

المزيد

المستندات والإجراءات المطلوبة لتقسيط مديونيات فواتير المياه

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 29-10-2023

أسعار السكر، 27 جنيها سعر الكيلو في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية