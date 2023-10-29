يحول الفلسطينيين إلى إرهابيين، إسرائيل توسع قانون مكافحة الإرهاب بذريعة تجفيف تمويل حماس

أقدمت اللجنة الوزارية للتشريع في الاحتلال الإسرائيلي، على اتخاذ إجراء جديد على قانون مكافحة الإرهاب، والذي يعد أول تعديل بالقانون بعد عملية طوفان الأقصى، بهدف ملاحقة الأفراد وليس الحركات فحسب.

سيتمكن الاحتلال الإسرائيلي من تطبيق القانون على أي ناشط منفرد

وأوضحت القناة “13” الإسرائيلية، أنه بموجب هذا قانون مكافحة الإرهاب المعدل، سيتمكن الاحتلال الإسرائيلي من تطبيقه على أي ناشط منفرد في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وليس المنظمات فقط، في إطار ملاحقة وقمع النشطاء الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية.

وبحسب بيان مشترك لوزير الدفاع يوآف جالانت ووزير العدل ياريف ليفين، أكدت اللجنة الوزارية للتشريع أنه سيتم توسيع قانون مكافحة الإرهاب، وسيكون بمقدور دولة إسرائيل الإعلان عن اتهام أفراد من المقاومة في إطار مكافحة الإرهاب والحرب ضد قطاع غزة، وسيتم تعديل قانون مكافحة الإرهاب، بحيث يمكن لوزير الدفاع، الإعلان عن اسم فرد واحد بوصف “إرهابي”، على عكس الوضع الحالي الذي لا يمكن فيه إلا إعلان المنظمات الإرهابية، حسب زعمه.

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وزعمت مصادر القناة، أن الغرض الرئيسي من التعديل هو السيطرة على وسائل تمويل المقاومة الفلسطينية في مختلف الحركات، وحماس على وجه الخصوص، والتي تعتمد في الغالب على تبادل الأموال للنشطاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما أن تعديل القانون سيعزز التدابير الإدارية التي يمكن استخدامها ضد المقاومة الفلسطينية والناشطين الفلسطينيين، وسيسمح بقمع أكثر فعالية لقنوات التجنيد والتمويل وتحويل الأموال للفصائل الفلسطينية، وفق مزاعمهم

عدوان إسرائيل المستمر على غزة

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، إن ألفي طالب استشهدوا في قطاع غزة.

وذكر الخصور، أنه تم تسجيل أكثر من 70 شهيدا من الكادر التعليمي، بسبب عدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

وأضاف الخضور أن مئتي مدرسة تعرضت لعدوان الاحتلال المستمر منذ 23 يوما.

ويأتي ذلك فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى الآن تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة كونه سيتم قصفه.

ومنذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدميرها بالكامل.

القصف شرق مخيمي البريج والمغازي

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على غزة حيث استهدف القصف شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان إلى ثمانية آلاف نصفهم من الأطفال بحسب وزارة الصحة.

وارتقى 10 شهداء وأكثر من 25 إصابة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 25 شخصًا بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلين في المغرافة والنصيرات وسط القطاع.

وتشير التقديرات إلى أكثر من ألف ونصف مفقود تحت الأنقاض والدمار الذي سببته غارات الاحتلال الصهيوني.

وتشير صحف دولية إلى أن هذه التقديرات قد تكون أقل من العدد الفعلي للشهداء والمفقودين ما يعني أن العدد يتجاوز الثمانية آلاف.