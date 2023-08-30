أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع جديد في أسعار البيض.. انخفاض الذهب 50 جنيها.. و22 جنيها سعر كيلو الأرز في بطاقات التموين

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد.

ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو مقابل الجنيه

حقق سعر اليورو ارتفاعا ملحوظا، مساء اليوم الأربعاء، مقابل جنيه وذلك حسب آخر تحديث رسمي وارد من البنك المركزي.

وشهد سعر اليورو ارتفاعا في عمليات الشراء والبيع مساء اليوم مقابل الجنيه بشكل واضح عما شهدته الأسعار صباح اليوم وأمس.

ويعد اليورو واحدة من العملات المهمة التي يحرص البنك المركزي والبنوك على متابعة تحولات السعرية فيها ونشر سعر اليورو يوميا في مقر العمل في البنوك.

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سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.57 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الانخفاض أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، واستقرارا أمام البعض الآخر منها اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، والذي يوافق يوم عمل في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.57 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.04 جنيه للشراء، 39.17جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.06 جنيه للشراء، و35.18جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.06 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.82 جنيه للشراء، و19.91 جنيه للبيع.

22 جنيها سعر كيلو الأرز في بطاقات التموين

بطاقات التموين، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة: "الزيت والسكر هما أهم سلعتين متوفرتين على البطاقة التموينية حاليا".

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "الأرز المتوفر على البطاقات التموينية حاليا بسعر 22 جنيها للكيلو وليس بسعر 12.60 قرشا".

ولفت إلى أن الأرز المدعم بسعر 12.60 قرشا لم يعد موجودا بمنظومة البطاقات التموينية هذا الشهر، ولكن يتم توفيره بسعر 22 جنيها.



الذهب يفقد 50 جنيها في الجرام خلال أسبوع

سعر جرام الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء بجميع أنواع الأعيرة وأبرزها عيار 21 و24 و18، وذلك وفقًا لآخر تحديث لها.

وفقدت أسعار الذهب على مدار الاسبوع الجاري نحو 50 جنيها في الجرام الواحد داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2525 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1894 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1473 جنيهًا.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17680 جنيهًا للبيع.

متى تنخفض أسعار البيض، اتحاد منتجي الدواجن يجيب

أسعار البيض، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الموعد المتوقع لانخفاض أسعار بيض المائدة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة “الحياة”: أن أسعار البيض لن تنخفض قبل شهرين لأن الأمر متعلق بالدورة الإنتاجية.

وتابع: "خلال أشهر قليلة سيزيد إنتاج البيض وتتراجع الأسعار تدريجيا"، لافتًا:"هناك انخفاض في أسعار الدواجن بنسبة تصل إلى 20%".



سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 30-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، مقابل انخفاض سعر الدواجن الحمراء، فيما ارتفاع أسعار البيض، وتباينت أسعار الكتاكيت واستقرار سعر الأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 30-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، مقابل انخفاض سعر الدواجن الحمراء، فيما ارتفاع أسعار البيض، وتباينت أسعار الكتاكيت واستقرار سعر الأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الأربعاء، تراوح سعر الفراخ البيضاء 58 جنيهًا، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 97 إلى 98 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات اليوم الأربعاء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 66.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وبلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 107.7 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 77 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أثر تقلبات أسعار الحبوب عالميًا على السوق المحلي





شهد السوق المحلي استقرارًا في أسعار مشتقات الدقيق من المخبوزات والحلويات، بالرغم من تقلبات أسعار الحبوب عالميًا، متأثرة بتداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، فضلًا عن اضطراب الأوضاع نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا اللذان يعدان من أكبر منتجي الحبوب.

وفي مصر، شهدت أسعار الحبوب تقلبات سعرية متتالية ما بين صعود وهبوط، وبالرغم من ذلك فإن أسعار المخبوزات في مصر تعد مستقرة نسبيًا، حتى أسعار الدواجن التي كانت هناك توقعات بأن تتجاوز أسعارها الـ 70 جنيه جملة، إلا أنها مازالت تتأرجح ما بين 56 جنيهًا و65 جنيهًا، فما هو السبب في الاستقرار النسبي للسلع المرتبطة أو المشتقة من الحبوب، أو تدخل الحبوب العلفية مصدر تغذية لها.

يجيب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، على السؤال بشأن عدم تجاوز أسعار الدواجن حاجز الـ 70 جنيهًا، قائلًا إن السبب في استقرار أسعار الدواجن عند هذه معدلات صعودا وهبوطًا ما بين سعري 56 و58 جنيهًا له سبب رئيسي، وهو أنه لدينا وفرة في مستلزمات الإنتاج، مع توافر الذرة الصفراء المحلي بالتزامن مع موسم الحصاد.

وأشار «السيد» لـ «فيتو» إلى أنه كلما توافرت مستلزمات إنتاج الصناعة التي على رأسها الأعلاف، بأسعار مخفضة، أثر ذلك على سعر المنتج النهائي بالانخفاض، لكن مازالت اسعار الدواجن عند معدلات مرتفعة بسبب ارتفاع سعر أعلاف الصويا المستوردة، فضلًا عن تقلبات أسعار الذرة المستوردة.