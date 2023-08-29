بدون الأرز، قائمة السلع التموينية الجديدة خلال شهر سبتمبر 2023

أسعار السلع التموينية، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة المقبل، صرف مقررات شهر سبتمبر 2023 لصالح 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة، وذلك عبر 40 منفذا على مستوى الجمهورية.

رفع الأرز من بطاقات التموين

وتشهد قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 تغييرا في عدد السلع، وتم رفع سلعة الأرز من قائمة السلع التموينية على بطاقات التموين، وطرحها كسلعة حرة تصرف على منظومة فارق نقاط الخبز، ليصبح عدد السلع 30 سلعة تموينية بدلا من 31 سلعة بعد رفع الأرز.

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صرف السلع التموينية بدون الأرز

وأضافت أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ السلع التموينية من البقاليين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي يتم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لأصحاب البطاقات طبقا الاستعاضة الخاصة لكل تاجر وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أي شكاوى.

وتقوم وزارة التموين بصرف الاستعاضة السلعية الأولي والتي تمثل 25% من قيمة الربط التأميني كل تاجر.

أسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر 2023

وتضم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 البالغ عددها 30 صنفا على النحو التالي:

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات

طرح الأرز بسعر 22 جنيها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف أصحاب البطاقات التموينية سلعة الأرز من خلال منظومة فارق نقاط الخبز.

وأوضحت وزارة التموين طرح الأرز بالمجمعات الاستهلاكية كسلعة حرة بسعر 22 جنيها، يتم صرفها كفارق نقاط الخبز، أو شراؤها كسلعة حرة.

نصيب الفرد من السلع التموينية

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الـ 50 جنيها المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيها وكيلو سكر بسعر 12.6 جنيه ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه.

وأضاف، أما إذا أراد المواطن الحصول على سلعة الأرز، فأصبح سعر الأرز 12.5 جنيه على بطاقات التموين غير متاح، ولكن يتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيها للأرز المصري، و20 جنيها للأرز الهندي، لتلبية احتياجات المواطنين.

موسم حصاد الأرز الجديد

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بدء موسم حصاد الأرز الجديد خلال 15 يوما، معلنا أن الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز قبل موسم الحصاد 3.3 شهر، موضحا أن مساحة الأرض المنزرعة 1.6 مليون فدان، ونحن نحتاج ما بين 1.2 مليون فدان إلى 1.3 مليون فدان أرز، وبالتالي هناك فائض تقريبا 400 ألف فدان، مؤكدا استمرار تصدير الأرز للخارج.

حظر تصدير الأرز

وأكد وزير التموين على استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز؛ وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية، مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.

وأشار وزير التموين إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.

قرار تنظيم تداول الأرز

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وأصدرت وزير التموين قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز في الموسم الجديد، والذي يتضمن إلزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر بتدوين البيانات الخاصة بالعبوة في مكان ظاهر باللغة العربية وموضح به الوزن الصافي.

تضمن قرار وزير التموين إنه يتعين كتابة البيانات بمكان يصعب محوه أو إزالته في الظروف العادية ومحدد به جهة الانتاج وتاريخه ومدة الصلاحية وبيانات المستورد إن كان الأرز مستوردا وتدوين عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

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وحظر قرار وزير التموين على محلات البيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعد للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات المحددة وفقا لما تضمنه القرار.