أسعار الأعلاف اليوم، ارتفاع جديد في سعر الذرة المستورد بالأسواق

أسعار الأعلاف اليوم، شهدت أسواق بيع الغلال والحبوب، اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف، حيث ارتفعت أسعار الذرة المستوردة بنحو 200 جنيه مقارنة بسعرها السابق، مقابل استقرار أسعار القمح والدقيق، فضلًا عن استقرار أسعار أعلاف الصويا وعلف الدواجن.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء

تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12600 جنيه، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12600 جنيه، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 11400 جنيه، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 11800 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13400 جنيه، بارتفاع 200 جنيه.

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

واستقرت أسعار أعلاف الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء، إذ سجلت صويا 46% بسعر 26500 جنيه، صويا 44% بسعر 25500 جنيه، كسب صويا مستورد بسعر 26 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 21 ألف جنيه، علف بادي 23% متوسط سعر قدره 21500 جنيه، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 21300 جنيه.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 18 ألف جنيه، وسجل متوسط سعر علف 17 % نحو 17500 جنيه، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 17 ألف جنيه، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 16500 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الثلاثاء، سعر قدره 45 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 7500 جنيه، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء

واستقرت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 11800 جنيه، قمح روسي 11.5% بسعر 12 ألف جنيه، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 11950 جنيها، قمح روسي 12.5% بسعر 12100 جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14300 جنيه، دقيق مستخرج 27 نحو 14550 جنيهًا.

أسعار زيت الصويا في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء

واستقرت أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر سعر 48500 جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 45 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 44 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل جلوتوفيد محلي بسعر 8500 جنيه، زيت ذرة مكرر بسعر 52 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 52 ألف جنيه.