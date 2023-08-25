وزير الاقتصاد الألماني يكشف خطة مواجهة النمو الصفري للناتج المحلي

دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إلى التحرك لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني.

وقال روبرت هابيك: إننا نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب البنك المركزي الأوروبي الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم.

الاقتصاد الألماني، فيتو

نمو إجمالي الناتج المحلي الألماني

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.

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وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليا 0.4 بالمئة و0.1 بالمئة في الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.

وتابع الوزير: "تزيد بيئة معدل الفائدة المقيدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصا التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدرة".



وشدد هابيك على وجود بارقة أمل تتجلى بالنسبة للاقتصاد المحلي، قائلا "ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه.. وبات اقتصاد ألمانيا متخلفا عن شركائها الرئيسيين".

إزالة الحواجز أمام الاستثمار

وأشار إلى الحاجة إلى إزالة الحواجز أمام الاستثمار، وإزالة غابة البيروقراطية، مطالبا بإنشاء صندوق للمناخ والانتقال تبلغ قيمته 211 مليار يورو، وأن يتبنى البرلمان سريعا مشروع قانون بشأن هجرة الأيدي العاملة الماهرة يأمل أن يحل مشكلة نقص العمالة التي تؤثر على العديد من القطاعات.

وأضاف أن من الحلول الأخرى اعتماد إجراءات ذكية لتوفير كهرباء منخفضة التكلفة للقطاع الصناعي المتضرر بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

نتائج الاقتصاد الألماني السلبية

ويمكن أن ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلا مجموعة دول منطقة اليورو.

وخلال العام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية تراجعا يراوح بين 0.2 بالمئة و0.4 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 0,3 %.