توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن رفع سلعة الأرز من المقررات التموينية بدءًا من شهر سبتمبر جدلًا واسعًا، وتخوفات من ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي.

أسعار الأرز في السوق المحلي من المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة

أكد خبراء قطاع المواد الغذائية، أن أسعار الأرز في السوق المحلي من المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية.

فما هي أسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة؟

أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المصري

قال الدكتور أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن أسعار الأرز في السوق المصري سترتفع خلال الفترة المقبلة، متأثرة بعدة عوامل منها إعلان عدد من الدول وقف تصرير الأرز للخارج التي على رأسها الهند أكبر مصدري الأرز، وأخرها ميانمار.

Advertisements

خفض إمدادات الأرز في السوق العالمية

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية في تصريح لـ «فيتو» إلى أن الهند أوقفت تصدير بعد أنواع الارز الأمر الذي أدى إلى خفض إمدادات الأرز في السوق العالمية بنحو 10 ملايين طن، أي ما يمثل نحو 20% من تجارة الارز حول العالم.

ميانمار خامس أكبر مصدر للأرز في العالم

وأوضح «غريب» أن مينامار تأتي في أهمية تجارة الأرز بعد الهند وتايلاند وفيتنام وباكستان ، إذ تعد ميانمار خامس أكبر مصدر للأرز في العالم، حيث تقوم بتصدير كميات تتجاوز مليوني طن متري سنويًا.

د. أحمد غريب، فيتو

ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق العالمية متأثرة بقرارات وقف التصدير

وأضاف أنه بمجرد أن أعلنت ميانمار وقف تصدير الأرز، ارتفعت أسعار الأرز عالميًا لتتراوح من 650 إلى 660 دولارًا في بعض الأسواق.

تأثير قرار حظر تصدير الأرز في دولة ميانمار على السوق المحلي المصري

وعن تأثير قرار حظر تصدير الأرز في دولة ميانمار على السوق المحلي المصري، قال «غريب» إن قرار وقف تصدير الأرز في الخارج له تأثيرات على الأسعار محليًا، حيث سيؤدي إلى ارتفاع اسعار الأرز المستورد في السوق المحلي، سيزيد الضغط على الأرز المصري.

زيادة الطلب على الأرز المصري في الأسواق العالمية

وتابع: أن قرار حظر الأرز من الدول المصدرة عالميًا، سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأرز المصري في الأسواق العالمية، وسترتفع أسعار الأرز المصري في السوق العالمي لأكثر من 1200 دولار للطن.

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

أسعار الأز المحلي سترتفع مع زيادة الطلب مدعومة بقلة الأنواع الأخرى المستوردة

وأضاف «غريب» أن ذلك سيتطلب زيادة الرقابة على السوق الداخلي، حيث أنه مع قلة الكميات الواردة من الأرز البسمتي، والأرز طويل وقصير الحبة المستورد، فإن أسعار الأرز المحلي سترتفع لأنه يكون الأساسي في السوق، وسيزيد الطلب عليه مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز المصري.

ميانمار تعلن تقييد صادرات الأرز اعتبارًا من نهاية شهر أغسطس الجاري

وأعلنت ميانمار أنها تخطط لتقييد صادرات الأرز اعتبارًا من نهاية شهر أغسطس الجاري، بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وبذلك تنضم إلى الهند، أكبر مصدر في العالم للأرز الأساسي وسط تشديد الإمدادات العالمية.

أسعار تصدير الأرز الفيتنامي هي الأعلى بين المراكز الآسيوية

ظلت أسعار تصدير الأرز الفيتنامي هي الأعلى بين المراكز الآسيوية هذا الأسبوع بسبب مخاوف قلة المعروض مع القيود التي فرضتها الهند مؤخرًا على الشحنات، مع إغلاق أسعار الصنف التايلاندي.

ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق العالمية

وتراوح سعر الأرز الفيتنامي المكسور بنسبة 5 بين 650 و660 دولارًا للطن المتري، مقابل 660 دولارًا في الأسبوع السابق.

وارتفعت أسعار تصدير الأرز المكسور بنسبة 5% في تايلاند إلى 630 دولارًا للطن المتري من 615 دولارًا إلى 620 دولارًا في الأسبوع الماضي.