أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء وانخفاض البلدي

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 29-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين مقابل انخفاض سعر الدواجن الحمراء، فيما استقرت أسعار البيض، وتباينت أسعار الكتاكيت والأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الثلاثاء، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 58 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 98 إلى 100 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.

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أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق اليوم الثلاثاء

أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات اليوم الثلاثاء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 68 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وبلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 110 جنيهات، ليبلغ أدنى سعر لها 85 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الثلاثاء

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الثلاثاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 110 جنيهات إلى 111 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 112 إلى 113 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الثلاثاء

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الثلاثاء، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 110 إلى 111 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 112 إلى 113 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12400 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 11200 جنيه، صويا 46% بسعر 26500 جنيه، كسب صويا بسعر 26500 جنيه، صويا 44% بسعر 25500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل العلف النامي 21 % سعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا، علف الناهي 19 % سعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الثلاثاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 19 إلى 22 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 17.5 جنيه إلى 17.75 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 12.5جنيه إلى 13.5 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 8.25 جنيه إلى 9.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 11.5 إلى 12.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، كتكوت هجين سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 12 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء، سجل كتكوت أربو سعر 21.25 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 20.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 22 جنيهًا.

وبلغ سعر كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت روص 21 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 21 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت آر بسعر 23 جنيهًا.