ريال مدريد يغلق ملف صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي

كشف خوسيه فليكس دياز، الصحفي بصحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي ريال مدريد أغلق الأبواب بخصوص أي تعاقدات قادمة للفريق منذ أسابيع، رغم التكهنات التي خرجت بشأن إمكانية ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

صفقات ريال مدريد الجديدة

وقال التقرير: بعد وصول جود بيلينجهام وإبراهيم دياز وخوسيلو وفران جارسيا وأردا جولر وكيبا، أُغلق الباب في ريال مدريد، ولا يمكن فتحه إلا لرحيل أودريوزولا ورينير.

وكان التغيير الوحيد الذي حدث بخريطة طريق الفريق لهذا الصيف بخصوص كورتوا بعدما أصيب فدخل النادي للبحث عن بديل وانتهت بقدوم كيبا، لا إصابة فينيسيوس ولا ميليتاو غيرت في الأمر شيئًا.

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وأضاف: "بعض الأمور، مثل: عدم وجود مهاجم رقم (9)، شكلت شائعات بشأن احتمال وصول لاعبين مثل مبابي، لكن النادي لم يقترب منه مطلقًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، كما يبدو أن اللاعب واضح بشأن تجديد عقده مع سان جيرمان، وهو أمر لن يفاجئ ريال مدريد".

وأشار: "بعد الرحيل غير المتوقع للفرنسي كريم بنزيما، لم يكن ريال مدريد مهووسًا في البحث عن بديل، لبضعة أيام تم اقتراح ضم هاري كين، نجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي، ولكن تم استبعاده على الفور بسبب عمره وتكلفة الصفقة".

وشدد تقرير صحيفة "ماركا": "بعد إلغاء فكرة التعاقد مع كين، تم إغلاق ملف التعاقد مع مهاجم في النادي الملكي، وهو الملف الذي لم يتم فتحه طوال الصيف في ظل ما تردد عن احتمال وصول كيليان مبابي، والذي من الممكن أن يصل في المستقبل عندما يكون في وضع يسمح له بالمغادرة".

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، تحرك بسرعة لضم حارس مرمى جديد، فتعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاغا من تشيلسي على سبيل الإعارة بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، ولكن لم يحدث الأمر نفسه مع إصابة إيدير ميليتاو حيث أكد النادي أنّه سيقوم بالاعتماد على مدافعين شباب من فريق الكاستيا.

يذكر أن العديد من التقارير الإعلامية أشارت إلى أن الأيام المتبقية في الميركاتو ستشهد تقدم ريال مدريد بعرض رسمي للحصول على مبابي وقيامه بالضغط على باريس سان جيرمان من أجل إجبار النادي على قبول العرض المالي المنخفض.