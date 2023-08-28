ريال مدريد: أنشيلوتي يتحرك للسيطرة علي غرفة الملابس

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يحاول السيطرة على غرفة الملابس في النادي الملكي، خلال الموسم الحالي.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن توني كروس ولوكا مودريتش، فقدا مكانهما في التشكيلة الأساسية لريال مدريد، لذا قرر أنشيلوتي عقد "جلسة مصارحة" مع الثنائي لتجنب أي غضب محتمل.

وأشارت إلى أن هذه ليس الواقعة الأولى لأنشيلوتي في ريال مدريد التي يتحدث خلالها مع لاعبين أساسيين بشأن خسارة مراكزهم.

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وكشفت أنه في صيف 2022، تحدث أنشيلوتي مع الثلاثي كروس، وكاسيميرو، ومودريتش في لوس أنجلوس، وحينها، قال إن عليهم الدخول في مداورة والسماح للاعبين مثل تشواميني، وفيدي فالفيردي، وكامافينجا بالحصول على بعض الدقائق.

لكن الوضع والخطط في الصيف الماضي تغيرت على الفور لأن البرازيلي كاسيميرو قرر بعدها الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

وكرر أنشيلوتي نفس الجلسة في الصيف الحالي مع كروس ومودريتش، وأبلغهما أنهما أمام تغيير أجيال إجباري، لكنهما سيستمران في الحفاظ على مكانتهما في الفريق.

ووعد أنشيلوتي، الثنائي كروس ومودريتش بزيادة الدقائق التي سيحصلون عليها، عندما يبدأ الضغط في جدول المباريات ويخوض ريال مدريد مواجهتين كل أسبوع.

وذكرت أن هذا الأمر ليس سهلا أن يتم تقبله من أي لاعب كرة قدم، لا سيما إذا كان لديهم تاريخ كبير، إلا أن أنشيلوتي أبلغ كروس ومودريتش أنه سيعتمد عليهما هذا الموسم لكن في دور مختلف.

وعلي صعيد آخر تعرض فينيسيوس للإصابة أمام سيلتا فيجو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وغادر المباراة في الدقيقة 18 وشارك مكانه خوسيلو.

وكشف أنشيلوتي عن شعور فينيسيوس بآلام عضلية في الساق، وأكد غياب المهاجم البرازيلي عن مواجهة خيتافي في الجولة الرابعة من الليجا يوم 3 سبتمبر المقبل.

وأضاف مدرب ريال مدريد: "لا أظن أنها إصابة بالغة، فينيسيوس أراد الاستمرار بعدها، لذا شعر بالضيق عند استبداله".

وتابع "لن يلعب فينيسيوس أمام خيتافي، لكنه سيتعافى خلال فترة التوقف الدولي، خروجه كلفنا الكثير أمام سيلتا؛ لأننا لم نجد المساحات خلف دفاع سيلتا فيجو".

أنشيلوتي يكشف حقيقة تعاقد ريال مدريد مع صفقات جديدة



وأكد أنشيلوتي أن ريال مدريد لن يسعى للتعاقد مع مزيد من اللاعبين، لأنه يرى أن فريقه قوي رغم تعرض الحارس تيبو كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو لإصابات خطيرة، ومغادرة كريم بنزيما.

وقال المدرب الإيطالي: "إنها تشكيلة متكاملة، إذا كنا قادرين على الفوز دون كورتوا وميليتاو وبنزيما وفينيسيوس، فهذا يعني أن الفريق بحالة جيدة، لقد أبلوا بلاء حسنا".

وقالت صحيفة "ماركا" إن فينيسيوس يعاني من انزعاجات في المنطقة الخلفية للقدم اليمنى، وإنه حال تأكد الإصابة سيغيب عن مواجهتي ريال مدريد أمام خيتافي وريال سوسييداد في الجولتين الرابعة والخامسة من الليجا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه خيتافي قبل فترة التوقف الدولي، على أن يلعب مع ريال سوسييداد يوم 17 سبتمبر.

وشارك فينيسيوس أساسيا في أول 3 مباريات في الليجا، بواقع 80 دقيقة أمام أتلتيك بيلباو، لم يسجل فيها ولم يصنع، و90 دقيقة أمام ألميريا، سجل فيها هدفا، قبل أن يغادر مبكرا أمام سيلتا فيغو بسبب الإصابة.

وسجل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الوحيد، من ضربة رأس في الدقيقة 81 ليحقق ريال مدريد ثالث فوز له في الليغا.

وسجل بيلينجهام هدفا على أتلتيك بيلباو وهدفين على ألميريا وهدفا على سيلتا فيغو ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في أول 3 مباريات رسمية مع ريال مدريد.