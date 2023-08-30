الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

سائق مفصول وصديقه يسرقان خزينة شركة فى الطالبية

المتهمين،فيتو
المتهمين،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط سائق مفصول وصديقه سرقا مئات الآلاف  من خزينة شركة فى الهرم.

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تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة  بلاغا من (مالك إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) بإكتشاف سرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 4 هواتف محمولة) من داخل شركته الكائنة بدائرة القسم.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق سابق بالشركة، وآخر - لهما معلومات جنائية). 
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة وعلمه بأماكن الإحتفاظ بالأموال فقام بالإتفاق مع الثانى على إرتكاب الواقعة والإستيلاء على المبالغ والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وقررا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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قطاع الأمن العام قسم شرطة الطالبية سرقة خزينة شركة

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