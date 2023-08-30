الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات والبضائع فى أسوان

احباط محاولة تهريب
احباط محاولة تهريب كمية من المخدرات والبضائع المهربة،فيتو

ضبط قطاع الأمن العام، أحد الأشخاص بأسوان لمحاولته تهريب كمية من المواد المخدرة وبعض المنتجات غير خالصة الرسوم الجمركية.

 

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو - "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والبضائع المهربة بدائرة قسم شرطة نصر النوبة بأسوان.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات - بندقية آلية - طلقات لذات العيار - 24 ألف قطعة ألعاب نارية - 3600 عبوة مستحضرات تجميل – سيارة نصف نقل).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع وباقى المضبوطات غير خالصة الرسوم الجمركية لبيعها والتربح منها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  

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يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

 

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الاتجار في المواد المخدرة الأسلحة النارية إحباط محاولة تهريب الرسوم الجمركية قطاع الأمن العام

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