بقيمة 2.4 مليون جنيه، ضبط مواد مخدرة خلال اقتحام بؤرة إجرامية بالقليوبية (صور)

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية من القائمين على إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة الكائنة بمنطقة زراعية حدودية ما بين دائرتى مركزى شرطة (الخانكة – شبين القناطر بالقليوبية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

بقيمة 2.4 مليون جنيه ضبط كميات من المواد المخدرة خلال اقتحام بؤرة اجرامية بالقليوبية



بقيمة 2.4 مليون جنيه ضبط كميات من المواد المخدرة خلال اقتحام بؤرة اجرامية بالقليوبية



وأسفرت الجهود عن ضبط (إحدى السيدات) بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتها (عدد 22 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 6,600 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – سلاح نارى وطلقتين من ذات العيار – مبلغ مالى).



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ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته (كمية لمخدرى الهيروين والأيس "الشابو" – مبلغ مالى).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته (كمية لمخدرى الهيروين والأيس "الشابو" – سيارة – سلاح أبيض –ميزان حساس - مبلغ مالى).



ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرامات – كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش و4 طلقات نارية – ميزان حساس - مبلغ مالى).



ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 4 كيلو جرامات – كمية لمخدر الأيس "الشابو" – كمية لمخدر الهيروين – سيارة – سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالى).



ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 ميزان حساس)و وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,400,000 إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

