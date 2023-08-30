رفع 715 طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي بالشيخ زايد وأكتوبر

نفذت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل في مدن أكتوبر والشيخ زايد حملات موسعة لتحسين مستوى النظافة.

رفع 715 طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات التي اسفرت عن رفع 715 طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي وذلك من خلال حوالي 55 نقلة بسيارات ومعدات هيئة النظافة استكمالًا لحملات النظافة اليومية التى تستهدف لرفع كفاءة منظومة النظافة بها.

وكان محافظ الجيزة شدد على رصد حالة النظافة يوميًا وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلف راشد هيئة النظافة والتجميل ومسؤولي مدن أكتوبر والشيخ زايد بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

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إزالة التعديات بشارع أحمد نجم بمركز العياط

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز العياط بإزالة التعديات والبروز بشارع أحمد نجم بمركز العياط المدرج بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023 وذلك تمهيدا لتركيب بلاط الأنترلوك كما تم متابعة أعمال فرد السن بمنطقة الجزيرة وذلك تمهيدا لعملية الرصف تحت إشراف محمود عبد الحليم رئيس مركز ومدينة العياط.

ضبط ثلاثة أشخاص يفرغون دواجن نافقة

وفي ذلك الإطار اطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري ومدينة البدرشين والأجهزة الأمنية والتي أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص يقومون بتفريغ حمولة سيارة نصف نقل بمخزن ناحية شارع اللبيني نطاق أبو صير بمركز ومدينة البدرشين وتحمل ١.٢ طن دواجن كاملة نافقة بالريش تبعث منها روائح كريهة يتم تجميعها من المزارع والأسواق وإعادة تجهيزها بالمخزن لاستخدامها وبيعها وطرحها بالأسواق مرة أخرى.

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم مع التحفظ علي السيارة المضبوطة بمركز شرطة البدرشين.

جاءت الحملة فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة وضبط المخالفين خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وجشع بعض التجار فى استغلال المواطنين من خلال تضليلهم وبيع منتجات غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية.

رفع 1300 حالة إشغال بالجيزة

وتابع اللواء أحمد راشد جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك والتي أسفرت عن رفع ١٣٠٠ حالة إشغال وتعدي بأحياء شمال والوراق والهرم والطالبية والعمرانية ومدينة الحوامدية ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق.

حملات بقطاع حدائق الأهرام لمنع مخالفات المحال.

وشملت الحملات رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات إشغال من شوارع ضياء والعريش وحسن محمد وعبد اللطيف والمريوطية وفيصل وأنور السادات بحي الطالبية وشوارع أحمد كامل وعثمان محرم والشعب بحي العمرانية وشوارع ترعة السواحل والبراجيل والغاز والمساكن بحي الوراق وشوارع الميزان والجمهورية ومنطقة مني الأمير بمدينة الحوامدية ومناطق ط، ع بقطاع حدائق الأهرام.