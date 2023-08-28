الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تشميع سنتر تعليمي بدون ترخيص في الدقي (صور)

اللواء أحمد عبد الفتاح
اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي في حملة مكبرة، فيتو

شن حي الدقي حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطه مرافق الدقي، ومباحث المرافق وإدارة رخص المحلات حملة لتنفيذ قرار للغلق والتشميع لسنتر تعليمي لإدارته بدون ترخيص في شارع مصدق مع محي الدين، كما تم رفع إشغالات الكافيهات من شارع التحرير مع تحرير محاضر إشغال للمخالفين، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين، وأسفرت جهود الحملة عن رفع عدد 433 إشغال وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

Advertisements

بناء علي توجيهات  اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

 

التحفظ على عدد ٩٨٠ حالة إشغال بجنوب الجيزة
 

وفى هذا السياق شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة شملت شوارع " المجزر الآلي، المنيب، البحر الأعظم، ميدان أم المصريين، ميدان الساحة الشعبية، ميدان الجيزة "والتي تمكنت من التحفظ علي عدد ٩٨٠ حالة إشغال وتعدي للبائعين والمحال التجارية وإيداعها بمخازن الحي.


مصادرة ٣٣٠ حالة إشغال للكافيهات والمقاهي بالدقي

 

كما قام حي الدقى بتنفيذ حملة مكبرة شملت شوارع " السودان، إمتداد محيى الدين، التحرير، ميدان المساحة، جهينة، الدقى " والتى تمكنت من ضبط ٨ درجات نارية مخالفة، ومصادرة ٣٣٠ حالة إشغال للكافيهات والمقاهي.


وتمكنت حملة من حى العمرانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع مصرف الكنيسة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث تم تحرير

كما أسفرت حملة إشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي بحي الهرم  عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العمد’ وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وعبد اللطيف عبد الفتاح واستوديو مصر والعروبة وعثمان محرم والكونيسة وعثمان أحمد عثمان ومحمود القط، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حى الطالبية.

حملات إشغالات

 


شن حي جنوب الجيزة، حملات إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، معتز مسعود نائب رئيس الحي،حسام سرحان رئيس قطاع الأشغال بالحي.. حيث تتوالى الحملات بنطاق الحى يوميا لإحكام السيطرة وعدم عودة الباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب رفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط.
 

كما قام رئيس الحى بمتابعة أعمال تطوير سوق السمك وتنفيذ ورفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط، وتطوير شارع ربيع الجيزى، كما يتم متابعة العمل ليلًا ونهارًا لرفع كفاءة جميع الشوارع بالحى من إنارة وانترلوك وبلدورة.
إزالة 150 حالة إشغال 


 

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية، حملة إشغالات مكبرة، برئاسة أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحسين مستوى النظافة واستمرار الجهود اليومية لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

وأسفرت الحملة عن إزالة 150 حالة إشغال متنوعة، وضبط سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

ورفع  مسئولو حي الطالبية بمحافظة الجيزة تراكمات أعلى رصيف وأماكن أكشاك هيئة النظافة سابقا بشارع نادي الطالبية من شارع الهرم، وبشارع كساب من شارع مدرسة نصر الدين على سور مدرسة الشهيد محمد جمال، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع مدرسة الصنايع من شارع أحمد لطفي السيد وسور كلية التربية الرياضية بشارع فيصل ورفع كفاءة النظافة، وذلك بمتابعة من عبدالله عبدالعظيم رئيس حى العمرانية، وكافة الإدارات المعنية.

أول تعليق من مانشيني على توليه تدريب منتخب السعودية

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الإثنين 28-8-2023


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة البحر الأعظم الهرم التحرير الجيزة الدقي العمرانية الكونيسة المجزر الالي

مواد متعلقة

أجمل أعمال الموجي في بداية الموسم الجديد بأوبرا دمنهور

أول تعليق من مانشيني على توليه تدريب منتخب السعودية

الدوري الإيطالي، باريلا يقود تشكيل إنتر ميلان لمواجهة كالياري بالكالتشيو

التموين: انتهاء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال أغسطس

الأكثر قراءة

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

المستشار القانوني للزمالك يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة النادي (فيديو)

التموين: انتهاء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال أغسطس

أعضاء الزمالك لرئيس اللجنة الثلاثية: "يا بناني قول الحق أنت أهلاوي ولا لا" (فيديو)

جيمي كاراجر يكشف سعر بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة

زاهي حواس يوجه رسالة عاجلة لوزير الآثار: آثارنا بتتسرق (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الاثنين 28-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

انخفاض كبير في أسعار الأعلاف اليوم، وطرح ذرة تركي بسعر 11800 جنيه

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالاعداء والاخبار المحزنة

عالم أزهري: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

المزيد
الجريدة الرسمية