تشميع سنتر تعليمي بدون ترخيص في الدقي (صور)

شن حي الدقي حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطه مرافق الدقي، ومباحث المرافق وإدارة رخص المحلات حملة لتنفيذ قرار للغلق والتشميع لسنتر تعليمي لإدارته بدون ترخيص في شارع مصدق مع محي الدين، كما تم رفع إشغالات الكافيهات من شارع التحرير مع تحرير محاضر إشغال للمخالفين، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين، وأسفرت جهود الحملة عن رفع عدد 433 إشغال وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

Advertisements

بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

التحفظ على عدد ٩٨٠ حالة إشغال بجنوب الجيزة



وفى هذا السياق شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة شملت شوارع " المجزر الآلي، المنيب، البحر الأعظم، ميدان أم المصريين، ميدان الساحة الشعبية، ميدان الجيزة "والتي تمكنت من التحفظ علي عدد ٩٨٠ حالة إشغال وتعدي للبائعين والمحال التجارية وإيداعها بمخازن الحي.



مصادرة ٣٣٠ حالة إشغال للكافيهات والمقاهي بالدقي





كما قام حي الدقى بتنفيذ حملة مكبرة شملت شوارع " السودان، إمتداد محيى الدين، التحرير، ميدان المساحة، جهينة، الدقى " والتى تمكنت من ضبط ٨ درجات نارية مخالفة، ومصادرة ٣٣٠ حالة إشغال للكافيهات والمقاهي.



وتمكنت حملة من حى العمرانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع مصرف الكنيسة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث تم تحرير



كما أسفرت حملة إشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي بحي الهرم عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العمد’ وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وعبد اللطيف عبد الفتاح واستوديو مصر والعروبة وعثمان محرم والكونيسة وعثمان أحمد عثمان ومحمود القط، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حى الطالبية.

حملات إشغالات







شن حي جنوب الجيزة، حملات إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، معتز مسعود نائب رئيس الحي،حسام سرحان رئيس قطاع الأشغال بالحي.. حيث تتوالى الحملات بنطاق الحى يوميا لإحكام السيطرة وعدم عودة الباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب رفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط.



كما قام رئيس الحى بمتابعة أعمال تطوير سوق السمك وتنفيذ ورفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط، وتطوير شارع ربيع الجيزى، كما يتم متابعة العمل ليلًا ونهارًا لرفع كفاءة جميع الشوارع بالحى من إنارة وانترلوك وبلدورة.

إزالة 150 حالة إشغال







وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية، حملة إشغالات مكبرة، برئاسة أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحسين مستوى النظافة واستمرار الجهود اليومية لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

وأسفرت الحملة عن إزالة 150 حالة إشغال متنوعة، وضبط سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

ورفع مسئولو حي الطالبية بمحافظة الجيزة تراكمات أعلى رصيف وأماكن أكشاك هيئة النظافة سابقا بشارع نادي الطالبية من شارع الهرم، وبشارع كساب من شارع مدرسة نصر الدين على سور مدرسة الشهيد محمد جمال، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع مدرسة الصنايع من شارع أحمد لطفي السيد وسور كلية التربية الرياضية بشارع فيصل ورفع كفاءة النظافة، وذلك بمتابعة من عبدالله عبدالعظيم رئيس حى العمرانية، وكافة الإدارات المعنية.