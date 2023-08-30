جامعة الزقازيق تختتم الدورة الثانية من "تأهيل القيادات الجامعية"

شهد اليوم الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث وعميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل فعاليات ختام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات الجامعية"، والذى عقد خلال الفترة ٢٧ - ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣م، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، الدكتورنبيل مصطفي المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، وبإشراف من فريق الإدارة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وهم:.رحاب مرتضي، الدكتورة شيماء فرج، الدكتورة سارة فريد، والدكتورة ياسمين فهمي وذلك تحت رعاية الدكتورخالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

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الجلسة الأولى لليوم الثانى قدمها وكيل الكلية

وهذا قد قدم الجلسة الأولى لليوم الثاني الدكتور السيد محمد أبو هاشم وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، حيث عرض بها نظم الامتحانات وأسس القياس والتقويم ، كما قدم الجلسة الثانية الدكتورة عزه عبد العزيز نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والتي تناولت دور القيادات في الاعتماد والجودة، بحضور نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.وفي الختام تقدم الدكتورإيهاب الببلاوي بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسادة المشاركين بالبرنامج التدريبى بعدد ٢٦ من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

استقبال لجنة قطاع العلوم الأساسية بالأعلى للجامعات

هذا وكان الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، قد استقبل سابقا لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي سابقا - ونائب رئيس الجامعة الروسية، حيث تضم لجنة التخطيط للتعليم العالي بكليات العلوم، وعمداء كليات العلوم والمعاهد البحثية العليا، ولجنة الخبراء التي تضم نخبة من بعض نواب رؤساء الجامعات. وجاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقد استهلت اللجنة عملها بلقاء رئيس جامعة الزقازيق وتناول الاجتماع مناقشة تعديل لوائح كليات العلوم وإقرار لوائح جديدة، بالإضافة إلى مناقشة سياسة التعليم فى قطاع العلوم بشكل عام.

رافق جمال عنان عضو لجنة قطاع العلوم الأساسية

كما رافق الدكتور جمال عنان، عضو لجنة قطاع العلوم الأساسية، في جولة بكلية العلوم، والتي أشادت بدورها بالإمكانيات المادية والبرامج الدراسية الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم ؛ لتقدم خدماتها في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، لأبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة في التخصصات المختلفة. وخلال الاجتماع رحب الدكتور خالد الدرندلى، رئيس الجامعة، بلجنة قطاع العلوم الأساسية، بما تضمه من خبراء وقامات علمية في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، مشيدًا بدور كلية العلوم بجامعة الزقازيق فى تحقيق طفرة فى الأبحاث العلمية والنشر الدولى للارتقاء بمستوى الخريجين فى النواحى النظرية والتطبيقية والبحثية وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي.

الكلية تهدف إلى إعداد خريج على مستوى عالى من الجودة

ومن جانبه أشار الدكتورجمال عنان، أن الكلية تهدف إلى إعداد خريج على مستوى علمي عالي الجودة بمقاييس علمية معتمدة، مضيفًا أن الكلية تمد المجتمع المحيط بكل الخدمات والاستشارات العلمية والبحثية من خلال نظام شامل وشراكة مستمرة بين الكلية والمجتمع؛ مما يعود على المجتمع بالرقى والازدهار. وعلى هامش الاجتماع ألقي الدكتورعصام خميس رئيس اللجنة محاضرة بعنوان "نحو التحول لجامعات الجيل الرابع"، مشيرا إلى تبنى جامعات الجيل الرابع منظومة قيم حاكمة لا تقوم فقط على” إنتاج وصناعة المعرفة“، ولكن أيضًا "نشر المعرفة" و"ايجاد التطبيقات المناسبة لتلك المعرف"، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى التعليم، وذلك فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.