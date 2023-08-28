الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رفع 1200 نقلة بواقع 4500 طن مخلفات بحي جنوب الجيزة

حملة لرفع المخلفات
حملة لرفع المخلفات في الجيزة، فيتو

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة تنفيذ رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتركيب الإنترلوك الشوارع المدرجة ورفع المخلفات ضمن الخطة الموضوعة لتسهيل حركة سير المواطنين.


رفع تجمعات القمامة بحي جنوب الجيزة


وفي ذلك الإطار تابع اللواء أحمد راشد جهود حي جنوب الجيزة في رفع تجمعات القمامة بمناطق المجزر الآلي والمنيب وقد تمت الأعمال من خلال الدفع بمعدات وفرق النظافة التي ضمت 7 لوادر و18 سيارة قلاب حيث قامت أجهزة المحافظة برفع 1200 نقلة بواقع 4500 طن مخلفات الأمر الذي ساهم في إعادة المظهر الحضاري للمنطقة وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.


إزالة التعديات  بشارع أحمد نجم بمركز العياط 

 

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز العياط بإزالة التعديات والبروز بشارع أحمد نجم بمركز العياط  المدرج  بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 وذلك تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك كما تم متابعة أعمال فرد السن بمنطقة الجزيرة وذلك تمهيدا لعملية الرصف تحت إشراف محمود عبد الحليم رئيس مركز ومدينة العياط.

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ضبط ثلاثة أشخاص يفرغون دواجن نافقة 

وفي ذلك الإطار اطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري ومدينة البدرشين والأجهزة الأمنية والتي أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص يقومون بتفريغ حمولة سيارة نصف نقل  بمخزن ناحية شارع اللبيني نطاق أبو صير بمركز ومدينة البدرشين وتحمل ١.٢ طن دواجن كاملة نافقة بالريش تبعث منها روائح كريهة يتم تجميعها من المزارع والأسواق وإعادة تجهيزها بالمخزن لاستخدامها وبيعها وطرحها بالأسواق مرة أخرى.

 

التحفظ على المضبوطات
 

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم مع  التحفظ علي السيارة المضبوطة بمركز شرطة البدرشين.

 

جاءت الحملة فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة وضبط المخالفين خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وجشع بعض التجار فى استغلال المواطنين من خلال تضليلهم وبيع منتجات غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية.

 

رفع 1300 حالة إشغال

 

وقد تابع اللواء أحمد راشد جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك والتي أسفرت عن رفع ١٣٠٠ حالة إشغال وتعدي بأحياء شمال والوراق والهرم والطالبية والعمرانية ومدينة الحوامدية ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق. 
حملات بقطاع حدائق الأهرام لمنع مخالفات المحال
حيث شملت الحملات رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات إشغال من  شوارع ضياء والعريش وحسن محمد وعبد اللطيف والمريوطية وفيصل وأنور السادات بحي الطالبية وشوارع أحمد كامل وعثمان محرم والشعب بحي العمرانية وشوارع ترعة السواحل والبراجيل والغاز والمساكن بحي الوراق وشوارع الميزان والجمهورية ومنطقة مني الأمير بمدينة الحوامدية ومناطق ط، ع بقطاع حدائق الأهرام. 

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