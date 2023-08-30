الأربعاء 30 أغسطس 2023
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خارج الحدود

المسيرات الأوكرانية تشعل النيران في طائرات نقل عسكرية بمطار روسي

المسيرات الأوكرانية،
المسيرات الأوكرانية، فيتو

اعترفت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، باشتعال النيران في طائرات نقل عسكرية خلال الهجوم الذي تعرض له مطار «بسكوف» الروسي بطائرات مسيرة، وفقًا لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأوضحت الوزارة في بيان أنها تلقت بلاغا عن حريق طائرات نقل عسكرية من طراز «إليوشن76» في بسكوف، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

 

محاولات السيطرة على الحريق

وأشارت الوزارة، وفق البيان، إلى أنه تم الدفع بـ21 عربة و65 شخصًا للسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطائرات.

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ومن جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم، إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار بسكوف لحين تفقد طبيعة الأضرار المحتملة التي أصابت مدرج الطائرات، جراء الهجوم الذي تعرض له المطار بطائرات مسيرة.

وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق «تليجرام»: «تقرر إلغاء جميع الرحلات الجوية ليوم 30 أغسطس، لحين تفقد طبيعة الأضرار المحتملة التي أصابت مدرج الطائرات».

 

استئناف الرحلات الجوية الخميس

ولفت إلى أنه «وفقًا للمعلومات الأولية؛ لم يتعرض المطار لأضرار كبيرة، وإذا كان كل شيء على ما يرام؛ فسيتم استئناف الرحلات الجوية يوم الخميس».

وأعلن فيديرنيكوف، في وقت سابق، أن الجيش الروسي اعترض هجومًا بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.

وأشار عبر حسابه على تطبيق «تليجرام»: «أنا موجود في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية؛ لم يسفر الهجوم عن إصابات».

وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جارٍ لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرًا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلًا لاحقًا.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، فصلًا جديدًا بين الطرفين، حيث أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اشتعال النيران في طائرات نقل عسكرية خلال الهجوم الذي تعرض له مطار بسكوف الروسي بطائرات مسيرة، فيما تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم صاروخي، بحسب ما أعلنت السلطات في وقت مبكر، فيما تواردت الأنباء عن وقوع انفجارات عدة في المدينة.

حريق في مطار غرب روسيا

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها "تلقت بلاغًا عن حريق طائرات نقل عسكرية من طراز إليوشن- 76 في بسكوف، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكدت الوزارة بحسب البيان، أنه تم الدفع بـ 21 عربة و65 شخصًا للسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطائرات.

إلغاء جميع الرحلات الجوية

وكان حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، أعلن، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار بسكوف لحين تفقد طبيعة الأضرار المحتملة التي أصابت مدرج الطائرات، جراء الهجوم الذي تعرض له المطار بطائرات مسيرة.

وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تليجرام: "تقرر إلغاء جميع الرحلات الجوية ليوم 30 أغسطس، لحين تفقد طبيعة الأضرار المحتملة التي أصابت مدرج الطائرات".

وقال فيديرنيكوف إنه "وفقًا للمعلومات الأولية لم يتعرض المطار لأضرار كبيرة وإذا كان كل شيء على ما يرام فسيتم استئناف الرحلات الجوية يوم الخميس".

 

تحديد الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار

أعلن فيديرنيكوف، إن الجيش الروسي اعترض هجومًا بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة، وأوضح عبر حسابه على تطبيق تليجرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات"، مضيفًا أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرًا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلًا عن الهجوم لاحقًا.

وكانت منطقة بسكوف استهدفت سابقًا بهجمات بطائرات مسيّرة في أواخر مايو.

ومؤخرا، تعرضت موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، بعد أن تعهدت كييف هذا الصيف بـ"إعادة الصراع إلى داخل روسيا".

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