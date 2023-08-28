الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة كانت في طريقها باتجاه موسكو

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، فجر اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة في منطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها باتجاه العاصمة موسكو ولا توجد إصابات أو أضرار.

طائرة بدون طيار

وكتب سوبيانين، عبر قناته على "تليجرام": "اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة ليوبيرتسي طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار، كما أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان".

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 تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين فوق مقاطعة بريانسك.
وأفاد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية قائلًا: "في الليلة الماضية، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اكتشفت المسيرتين وتم تدميرهما أثناء تحليقهما فوق مقاطعة بريانسك".


يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت في ساعات الفجر الأولى من صباح يوم الاثنين، عن حالة تأهب جوي وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد، بالإضافة إلى أوديسا.

وأفادت لبيانات المتاحة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بدأت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا في الساعة 03:54 (بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعة كيروفوجراد في الساعة 03:57، وبدأت في المقاطعات الأخرى المذكورة اعتبارًا من الساعة 04:01.

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